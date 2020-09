Societat Civil Catalana demana retirar la retribució econòmica a Torra després de la seva inhabilitació

Societat Civil Catalana (SCC) ha reclamat retirar la retribució econòmica a el ja expresident de la Generalitat Quim Torra després d'haver estat inhabilitat: "Si ningú hi posa remei, tot i la sentència ferma, pretén seguir cobrant el 80% del sou (120.000 € / any; 8.500 € / mes) ".









En un comunicat, SCC ha considerat que és "intolerable que en un país on el sou mitjà és de mileurista, ell, en virtut dels èxits collits en el seu mandat, passi a ser cienmileurista".





"Com és sabut, Quim Torra és el polític més ben pagat d'Espanya, tot i que hi hagi centrat 'el seu treball' exclusivament en dinamitar Espanya. Ell mateix es va apujar el sou al febrer de 2019 des de 139.000-153.000 € / any", ha recalcat, i critica que s'estigui produint --segons la seva opinió-- un abús contra les finances públiques.