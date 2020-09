La nit d'aquest dimecres les llars de Girona, Lleida i Tarragona hauran de resintonitzar els seus televisors per l'arribada del 5G

Els dies 1, 7 i 14 d'octubre es produirà el cessament d'emissions d'alguns canals en les seves antigues freqüències de la TDT i només es podran seguir veient per les noves a 5.019 municipis inclosos en 38 àrees geogràfiques de les 75 establertes en el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre.













Així ho ha recordat aquesta setmana el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, que ha destacat que els edificis de mida mitjana i gran hauran hagut d'adaptar la seva instal·lació d'antena i tota la ciutadania haurà de resintonitzar els seus televisors amb el comandament a distància, sense importar el tipus d'habitatge en què resideixi.





En concret, els municipis en què encara s'està executant el procés del Segon Dividend Digital estan repartits en 46 províncies de 15 comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la-Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid , Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, la Rioja, Navarra, País Basc i Regió de Múrcia) i la ciutat autònoma de Ceuta.





"Els administradors de finques o els presidents de comunitats de tots aquells edificis de mida mitjana i gran d'aquests municipis i en on encara no s'hagi realitzat l'adaptació, han de contactar el més aviat possible amb una empresa instal·ladora registrada, sent el més recomanable sol·licitar diversos pressupostos ", ha subratllat. Els habitatges individuals no necessiten fer aquesta adaptació.





En aquest context, ha recordat que, en el cas que en un edifici o habitatge no es realitzi l'adaptació necessària abans de les dates límits indicades, els ciutadans podran deixar de veure alguns canals. La recepció es recuperaria un cop s'emprenguin aquests ajustos.





El canvi de freqüències és un procés que no implica l'aparició ni desaparició de canals de televisió, ni l'obsolescència de televisors ni descodificadors de TDT.





Independentment del tipus d'habitatge, tota la ciutadania d'aquests municipis ha de resintonitzar els seus televisors a partir de la data de cessament de les emissions en la seva àrea geogràfica o quan deixin de veure alguns dels canals de televisió.





Aquest 1 d'octubre produirà el cessament d'emissions en els antics canals a Cantàbria, Fuerteventura, Girona, Gran Canària nord i Gran Canària sud, Lanzarote, Lleida nord i Lleida sud, Múrcia sud, Navarra, Orense, Palma, Pontevedra, Rioja oest , Tarragona nord i Tarragona sud, i Tenerife.





Per la seva banda, el cessament d'emissions en els antics canals el 7 d'octubre tindrà lloc a Alacant, Àvila, Burgos nord i Burgos sud, Castelló, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Lleó aquest, Madrid, Palència, Salamanca, València i Zamora .





Finalment, el cessament d'emissions en els antics canals el 14 d'octubre serà a Badajoz oest, Cadis est i oest, Ceuta, Extremadura centre, Jaén i Sevilla.