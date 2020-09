El Suprem condemna a quatre anys i mig de presó a un sergent per abusar d'una soldat en estat d'embriaguesa

El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a quatre anys i mig de presó un sergent, i a 8 mesos de presó una soldat, per abús sexual a una altra soldat que es trobava en estat d'embriaguesa. Els fets van passar el desembre del 2016, quan els tres formaven part d'un destacament d'un Grup d'Artilleria de Campanya de l'Exèrcit de Terra al Penyal d'Alhucemas.









La Sala V del militar del Suprem estima el recurs de l'acusació particular, en nom de la soldat denunciant dels fets, i revoca així l'absolució dels dos militars dictada l'octubre de 2019 pel Tribunal Militar Territorial Segon. L'alt tribunal també els condemna a indemnitzar conjuntament la víctima amb 50.927 euros per danys morals.





La sentència de l'alt tribunal entén que la privació de sentit produïda per la situació d'embriaguesa de la víctima d'abusos sexuals "no exigeix, perquè aquests abusos es considerin no consentits, que aquesta situació d'embriaguesa anul·li les facultats intel·lectives i volitives de la víctima ".





Així mateix, afegeix que l'estat d'embriaguesa de la víctima en el moment d'ocórrer els fets, tot i no anul·lant les seves facultats intel-volitives i la seva capacitat de discernir, i no provocant-inconsciència ni coma etílic, "va afectar a aquelles facultats en un grau i intensitat tal que les minvava ", el que va comportar que" no pogués emetre un consentiment vàlid, o com a mínim no viciat, per dur a terme les pràctiques sexuals que va realitzar o que sobre ella es van dur a terme ".





Brindar amb ANÍS A l'habitació





En els fets provats de la sentència, s'assenyala que el succés va passar a l'habitació de la soldat denunciant i de la soldat acusada, després que les dues al costat del sergent i altres companys haguessin estat brindant amb anís. Les dues dones van començar soles a mantenir relacions sexuals, i posteriorment es va unir el sergent que va acudir a veure si estaven bé després de dir-altre soldat que les dues estaven begudes, sempre segons els fets provats de la sentència.





La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Fernando Pignatelli, recorda que l'article 181 de el Codi Penal, que se'ls aplica a tots dos acusats en relació amb delictes de el Codi Penal Militar, considera abusos sexuals no consentits els que s'executin sobre " persones que es trobin privades de sentit ".





Insisteix al respecte en què l'ara recurrent "es trobava privada de sentit, ja que tot i que no es trobava totalment inconscient, dins de l'expressió 'privada de sentit' del tipus legal es poden integrar també aquells supòsits factuals, com és el cas, en què hi ha una disminució apreciable i intensa de les facultats anímiques que faci la víctima realment inerme als requeriments sexuals, al quedar pràcticament anul·lats els seus frens inhibitoris ".





"Pel que la correcta interpretació d'aquesta frase 'privades de sentit' que utilitza l'apartat 2 de l'article 181 del CP abasta aquells supòsits en què la pèrdua de consciència no és total però afecta de manera intensa a la capacitat de reacció activa de la víctima davant de forces externes que pretenen aprofitar-se de la seva debilitat ", aprofundeix.





Per aquests motius, el Suprem creu que els fets han de subsumir-se en el delicte d'abús d'autoritat en la modalitat de realitzar actes d'abús sexual sobre un subordinat (en el cas del sergent), i el delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques pels militars, en la modalitat de realitzar actes d'abús sexual sobre un altre militar en lloc afecte a les Forces Armades (en el cas de la soldat acusada), els dos en relació amb l'article 181.1 de el Codi Penal que castiga els abusos sexuals.





VOT PARTICULAR DE DOS MAGISTRATS





Aquesta sentència ha comptat amb el vot particular de 2 dels 5 magistrats que la signen, José Alberto Fernández Rodera i Francisco Javier de Mendoza, que consideren que va haver de confirmar-se l'absolució de tots dos acusats, desestimant-se el recurs de l'acusació particular.





Així, recorden que els fets provats destaquen que "no ha quedat provat l'accés carnal com a tipus de relació sexual mantinguda entre el sergent i les artillers, ni quins actes sexuals concrets s'han mantingut entre els citats", i que "tampoc ha quedat provat el grau i intensitat de l'estat d'embriaguesa "de les dos soldats.





Per això, argumenten que la sentència absolutòria recorreguda contenia una racional, lògica i coherent valoració dels elements de judici a disposició del tribunal, "amb el corol·lari que no es pot provar que les relacions sexuals que motiven el procés es van produir amb absència de consentiment per part de la denunciant ".