Madrid, Catalunya, Galícia, Andalusia i Ceuta rebutgen el pacte del Covid-19 entre Ayuso i Sanitat

Les comunitats autònomes de Madrid, Galícia, Catalunya, Andalusia i Ceuta han rebutjat la proposta presentada pel Ministeri de Sanitat per a restringir la mobilitat als municipis de més de 100.000 habitants amb més de 500 casos de Covid-19. El contingut del document presentat per Sanitat és producte d'un pacte entre Salvador Illa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstant això, l'Executiu madrileny ha rebutjat el pacte un dia després









A més, la regió de Múrcia s'ha abstingut en la votació del document, la qual ha tingut lloc en una reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS). D'aquesta manera, el document presentat per Sanitat es trasllada a la Ponència d'Alertes de Salut Publica per a treballar-tècnicament.





En l'esborrany que ha presentat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a les comunitats autònomes es contemplava restringir entrades i sortides de les persones que visquin en municipis amb més de 500 casos per 100.000 habitants, com per exemple Madrid.





A més, establia que devien presentar un percentatge de positivitat en els resultats de les proves diagnòstiques d'infecció activa per Covid-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10 per cent; i la comunitat autònoma a la qual pertany tenir una ocupació de llits per pacients Covid-19 en Unitats de Cures Intensives (UCI) superior al 35 per cent de la dotació habitual (època pre-COVID-19).





No obstant això, aquesta tarda la Comunitat de Madrid ha emès un comunicat en què demana criteris "objectius i clars" per a totes les comunitats autònomes i insta Sanitat a que no es cenyís només a aquests indicadors. I és que, tal com han assenyalat, en el cas de la regió madrilenya, s'hauria de tenir en compte el criteri de capacitat d'elasticitat en llits d'hospitalització i de llocs d'UCI ".





"La Comunitat de Madrid té la disponibilitat d'ampliar la capacitat hospitalària en cas necessari i està concloent més la construcció del nou Hospital públic Infermera Isabel Zendal, que incrementarà notablement aquesta resposta assistencial. A més, s'ha de tenir en compte que la ciutat de Madrid és un conjunt de 21 districtes, dels quals 18 superen els 100.000 habitants, i per tant, els índexs no es poden aplicar, en el seu conjunt, a tota la ciutat ", ha dit la Conselleria de Sanitat.





Precisament, altres governs autonòmics com el de País Basc, Aragó, Catalunya, Astúries, Navarra, Extremadura i Andalusia han mostrat al llarg del dia el seu malestar per l'acord que van aconseguir ahir a la nit el Govern central i l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso, i que ha hauria estat contemplat en certa mesura en l'esborrany debatut al CISNS.





De fet, el conseller de Salut d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha destacat que la seva comunitat "no pactarà les condicions per a Andalusia en ciutats de més de 100.000 habitants", sinó que això s'ha d'acordar entre Junta i Sanitat en el Consell Interterritorial de l' sistema Nacional de Salut.





Altres mesures contemplades en el document del Ministeri de Sanitat passaven per restringir a un màxim de sis persones les reunions familiars i socials, tant a la via pública com en els espais privats, excepte en el cas d'activitats laborals i institucionals; tancar els parcs infantils d'ús públic; reduir aforaments i horaris; i tancar les barres dels bars.