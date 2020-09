Sanitat notifica 11.016 nous casos de Covid-19, 3.897 en les últimes 24 hores, i 177 morts

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimecres 11.016 casos de Covid-19, dels quals 3.897 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 2.586 de dimarts, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 769.188.









Pel que fa al nombre de morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat aquest dimecres 177 morts per Covid-19 més, 486 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per Covid-19 a Espanya s'elevi a les 31.791 persones.





Actualment hi ha 10.855 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.539 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.241 ingressos i 1.310 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,28 per cent i en les UCI del 17,93 per cent.





Dels 3.897 nous casos, 1.586 s'han registrat a Madrid, mentre que 313 s'han localitzat a Andalusia, 314 a Aragó, 66 a Astúries, 45 a Balears, 145 a Canàries, 33 a Cantàbria, 86 a Castella-la Manxa, 10 a Castella i Lleó, 162 a Catalunya, 11 a Ceuta, 60 a Comunitat Valenciana, 174 a Extremadura, 10 a Galícia, 25 a Melilla, 121 a Múrcia, 265 a Navarra, 409 al País Basc i 62 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat ja 1.827 morts a Andalusia (70 en l'última setmana); a Aragó 1.360; a Astúries 346 (quatre a l'última setmana); a Balears 297 (5 en els últims set dies); a Canàries 232 (13 en una setmana); a Cantàbria 235 (una en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.178 (39 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.053 (64 en els últims set dies).





A més, 5.838 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (5 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 10 morts des del començament de la pandèmia; a la Comunitat Valenciana 1.600 (18 en els últims set dies); a Extremadura 577 (15 en una setmana); a Galícia 739 (18 en els últims set dies); a Madrid 9.409 (172 en els últims set dies); a Melilla quatre; a Múrcia 213 (dos en els últims set dies); a Navarra 573 (11 en els últims set dies); al País Basc 1.883 (39 en els últims set dies); i a La Rioja 417 (10 en els últims set dies).