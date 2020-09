Greenpeace "fon" a Trump i Bolsonaro durant la Cimera de Biodiversitat de l'ONU

La Cimera sobre Biodiversitat de Nacions Unides es cel·lebra aquest dimecres amb la participació, virtual per la Covid-19, dels principals líders del món, però amb l'absència dels presidents Donald Trump (EUA) i Jair Bolsonaro (Brasil). Per això, activistes de Greenpeace USA han col·locat escultures de gel fonent de tots dos mandataris davant de l'edifici de l'ONU a Nova York, on, originalment, havia de tenir lloc la reunió, per denunciar la seva inacció davant el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat .













Al costat de les escultures, els activistes han desplegat una pancarta amb el missatge: "Rostres de l'extinció: alimentant un planeta en crisi", com assenyala l'ONG que recorda que els Estats Units i Brasil es troben entre les nacions amb major biodiversitat del planeta, amb una varietat excepcional d'ecosistemes crítics per al clima, poblacions de vida silvestre i boscos icònics. No obstant això, segons la seva opinió, els presidents de les dues nacions estan impulsant activament una agenda anti-ambiental.





"Els incendis arrasen el planeta i l'Àrtic ha assolit aquest any la seva segona extensió de gel marí més baixa de la història. Les administracions de Trump i Bolsonaro són les cares de l'extinció, ja que impulsen agendes radicals que estan destruint la natura, provocant el col·lapse de la biodiversitat i agreujant l'emergència climàtica. Necessiten ser conscients ara el canvi climàtic i prestar atenció al que la ciència està dient. Els líders mundials han d'actuar immediatament per posar fi a la desforestació, protegir el menys el 30 per cent dels nostres oceans i posar fi a les emissions ", ha declarat Arlo Hemphill, responsable de la campanya d'oceans de Greenpeace USA.





La Cimera té lloc després de la publicació d'un nou informe de l'ONU sobre la biodiversitat que destaca la insuficient resposta internacional a la crisi de biodiversitat i climàtica. L'informe arriba fins i tot a dir que "la humanitat es troba en una cruïlla", atribuint la destrucció ambiental i el catastròfic col·lapse de la biodiversitat a l'agricultura insostenible, la sobrepesca, la crema de combustibles fòssils i altres formes extractives de desenvolupament.





Aquesta cita estava pensada com un trampolí diplomàtic entre la publicació de l'informe i la reunió de totes les nacions en la Conferència de les Parts del Conveni sobre la Diversitat Biològica, originalment programada per celebrar-se a la Xina a l'octubre, però ara ha estat posposada fins 2021, a causa de la Covid-19.





Aquesta reunió ha d'establir nous objectius globals, inclòs el de protegir totalment o completament el 30% dels nostres oceans per 2030, un objectiu que els científics consideren crític per prevenir el pitjor del col·lapse dels ecosistemes en els oceans i evitar un canvi climàtic desbocat.





"Les administracions de Trump i Bolsonaro s'han convertit en dolents de l'entorn i aquestes escultures representen un planeta en crisi per l'extinció de la naturalesa, de la qual depèn la humanitat", ha manifestat per la seva part la responsable de Biodiversitat a Greenpeace Espanya, Pilar Marcos.