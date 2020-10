Aragonès assegura que les eleccions catalanes seran el 7 o el 14 de febrer

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut que les eleccions autonòmiques se celebraran el 7 o el 14 de febrer de l'any que, al temps que ha assenyalat que és impossible que ERC formi un govern de coalició amb el PSC després dels comicis.













Aragonès, que no ha volgut confirmar si es presentarà a la presidència de la Generalitat, ha reconegut que no vol estar en una situació d'interinitat com l'actual. En una entrevista a Rac 1, el líder d'ERC ha assegurat que "no volem estar en una situació de provisionalitat, per això, com més aviat passi millor. Els presidents de la Generalitat els tria el Parlament. La meva voluntat és que estiguem sense president però no sense govern". A més, ha assegurat que no té la intenció de fer el tradicional discurs de cap d'any que pronuncia el president de la Generalitat. "No faré el discurs de cap d'any ja que no hi ha president", ha dit.





Respecte a la data de les eleccions, el vicepresident de la Generalitat ha assegurat que "és una qüestió de calculadora, però seran a principi de febrer i en diumenge, el 7 o el 14". I ha descartat que la pandèmia pot afectar la celebració dels comicis. "Si hem estat capaços d'obrir les escoles, podem fer unes eleccions".





Pel que fa a les possibles coalicions després de les eleccions, Aragonès ha descartat un possible pacte amb el PSC, per una raó: "Nosaltres volem un govern independentista, i com més gent es puguis sumar, millor. Per això, amb el PSC és impossible. Crec que s'hauria de poder repetir l'acord actual i sumar esforços amb la CUP ".





Pel que fa a la situació generada per la inhabilitació de Quim Torra, Aragonès ha assegurat que "ni ell ni jo hem volgut que s'arribés a aquesta situació. I ell s'ha estat preocupant cada dia per la vida dels ciutadans, i això és més important que una pancarta ". Però ha afegit: "Sobre despenjar o no la pancarta, això és una decisió personal, però s'hauria trobat una altra manera de seguir defensant la llibertat d'expressió".