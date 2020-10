Descobreixen que els òvuls de les dones amb Covid-19 no contenen el virus

Un equip d'investigadors dels laboratoris de Eugin a Barcelona ha descobert per primera vegada al món que els òvuls de les dones amb Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, no contenen càrrega viral.













La investigació, liderada per la directora científica del Grup Eugin, Rita Vassena, i publicada a la revista 'Human Reproduction', es basa en l'estudi de 16 òvuls de dues dones asimptomàtiques que el mes de març, i abans del confinament, es van sotmetre a una estimulació ovàrica controlada i que van donar positiu en una prova PCR el dia de l'extracció dels ovòcits.





Un cop detectat el positiu per Covid-19 es va acordar no utilitzar aquests ovòcits, aplicant el principi de prudència, i derivar-los a mostres d'investigació. D'aquesta manera, els experts van aplicar una tècnica innovadora, desenvolupada en col·laboració per l'equip de científics de Eugin, que permet identificar material viral a partir de quantitats de mostra molt petites, com ho són els òvuls humans.





En aquest cas, el resultat no va mostrar presència de l'ARN del virus en cap dels 16 ovòcits analitzats de les dues dones. "Hem vist que en els òvuls de les dones infectades no es detecta el virus, el que té una implicació molt important de cara als tractaments de fecundació 'in vitro'", ha assenyalat la doctora Vassena.





I és que, fins ara, una de les preocupacions principals relativa als tractaments de reproducció assistida durant la pandèmia actual de Covid-19 era la possible transmissió vertical de la infecció SARS-CoV-2 a través de gàmetes i embrions prèviament a la seva implantació . "Hi ha una manca brutal d'informació sobre el funcionament de sistema reproductor, de manera que els nostres resultats donen confiança que en la reproducció assistida no hi ha un risc de transmissió de virus als embrions", ha postil·lat Vassena.





Des de la detecció inicial del nou SARS-CoV-2, s'ha constatat que aquest pot afectar diferents teixits i òrgans, però, tot i la gran quantitat de literatura científica al respecte, l'efecte sobre la funció reproductora era fins ara poc estudiat .





En concret, no estava clar si el virus podia infectar els gàmetes humans i si els ovòcits fertilitzats de dones que alberguen el virus podien derivar en la infecció de l'embrió en desenvolupament. Ara, aquesta nova troballa científic obre la porta a poder donar continuïtat als tractaments de fecundació 'in vitro' tot i situacions de pandèmia com l'actual i donar així resposta a les pacients de tot el món que es decanten per l'ús d'aquesta tècnica per tenir fills.





"A l'ésser el nostre la primera troballa d'aquest tipus que es reporta a nivell mundial, sempre cal esperar una confirmació independent i a ser possible a major escala, no obstant això, és una molt bona notícia per a les nostres pacients i suposa una troballa molt rellevant a nivell clínic, ja que ens permet ajustar els protocols i actuacions del personal sanitari a les clíniques de fecundació in vitro i ens ajuda a aconsellar a la nostra pacients en els seus tractaments en situacions com l'actual ", ha tancat la doctora.