El ministeri de Consum podria augmentar la fiscalitat de les begudes ensucrades per reduir l'obesitat infantil

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha avançat que el seu departament ministerial està estudiant mesures com augmentar la fiscalitat de les begudes ensucrades per tallar l'obesitat infantil i millorar la qualitat nutricional de la població. En qualsevol cas, ha apuntat que la seva posada en marxa està vinculada a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.













En una entrevista a 'Els Matins' de RNE, el ministre ha recordat algunes de les dades aportades aquest dimecres a l'estudi 'Aladín 2019', que revela que l'obesitat infantil afecta el 23 per cent de les famílies amb rendes més baixes, mentre que tot just a l'11 per cent en aquelles amb més recursos.





Juntament amb apujar impostos les begudes ensucrades, Garzón ha detallat que, a més, es contemplen "campanyes d'informació, reunions i accions amb els agents implicats i la implicació de l'Alt comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil".





Segons el ministre, el seu objectiu és "millorar l'alimentació a les escoles" i limitar la publicitat d'aliments "sense un bon perfil nutricional", entre altres iniciatives dirigides a combatre l'obesitat infantil.





Dins d'aquest apartat, Garzón confia que 'Nutriscore', el sistema d'informació d'aliments a través d'un semàfor que qualifica els aliments en funció de la seva qualitat nutricional, sigui una ajuda perquè les famílies facin millors eleccions alimentàries. Aquesta mesura, prevista que entri en vigor formalment el 2021, podria ajudar a lluitar contra la prevalença de la 'menjar escombraries' entre els joves, segons Garzón.