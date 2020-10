Reprenen la recerca de la parella de senderistes al Parc d'Aigüestortes

Agents dels Mossos d'Esquadra, de Bombers de la Generalitat, de Pompièrs d'Aran, d'Agents Rurals, de la Guàrdia Civil i de Medi Ambient de el Consell General d'Aran han reprès aquest dijous la quarta jornada de recerca, per terra i aire, d'una jove metgessa de 27 anys i d'un jove de la mateixa edat i professió que van desaparèixer durant el cap de setmana al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici (Lleida).













Uns quaranta agents, dues unitats canines dels Bombers de la Generalitat i una dels Mossos d'Esquadra participen en la recerca de les dues persones, segons els Bombers.





L'equip de rescat vol aprofitar la "bona climatologia" d'aquest dijous en la recerca davant les previsions meteorològiques per a aquest divendres d'un front d'aigua i neu.





La jove mèdica de Lleida i el metge de Sidamon (Lleida) estaven fent la ruta de Carros de Foc i la seva família no té notícies seves des de diumenge.





El rastreig va començar a les rodalies del refugi Colomers, el lloc en el qual hi havia el 25 de setembre i s'ha estès a 1.500 hectàrees amb la tècnica de recerca amb allaus, ja que a la zona hi havia acumulacions de neu per les tempestes de la finalitat de setmana.