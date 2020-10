Brussel·les expedienta al Regne Unit per trencar l'acord del Brexit

La Comissió Europea ha iniciat aquest dijous un procediment d'infracció contra el Regne Unit per violar l'acord de retirada que fixa les condicions del Brexit i li dona un mes perquè corregeixi la situació, la qual cosa suposa la primera fase d'un expedient que en última instància arribarà al TJUE si les parts no arriben a un acord.









La cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, ha informat en una declaració sense preguntes que aquest mateix dijous els seus serveis han enviat una "carta de requeriment" a les autoritats britàniques, fet que suposa el primer pas d'un expedient sancionador.





"La carta convida el Govern del Regne Unit a enviar les seves observacions en el termini d'un mes. Mentrestant, la Comissió Europea treballarà per implementar el Tractat de Retirada", ha conclòs Von der Leyen.





La Unió Europea va donar al govern de Boris Johnson fins el dimecres 30 de setembre per esmenar la controvertida llei del mercat interior amb la qual Londres podria ignorar algunes de les disposicions de l'acord del Brexit que afecta el control de mercaderies a Irlanda del Nord.





No obstant això, el projecte de llei va rebre l'aval de la Cambra dels Comuns el mateix dia en què expirava el termini europeu per al Brexit i continua en tramitació parlamentària.





La Unió Europea interpreta que aquesta llei és "inacceptable" perquè permet a Londres incomplir els compromisos que va assumir respecte al pas de mercaderies d'Irlanda del Nord a la Gran Bretanya, la qual cosa suposa una "violació del dret internacional".





Von der Leyen ha subratllat que aquesta legislació viola l'obligació d'actuar "de bona fe" que recull el pacte de divorci i ha insistit que si la norma s'adopta definitivament estarà "en total contradicció" amb el que disposa el protocol sobre Irlanda del Nord.





Després de la carta de requeriment, les regles de la UE preveuen habitualment un primer termini de dos mesos perquè Brusselles i l'estat membre resolguin el litigi.





Si no hi ha acord, els serveis comunitaris poden engegar la següent part del procediment, un dictamen motivat que dona un altre termini per al diàleg i que, si no és suficient, permetria a Brusselles arribar a l'última fase, que és elevar el cas al TJUE.