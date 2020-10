Lesionats en càrregues de l'1-O s'agrupen per afrontar els judicis a agents encausats

Un grup de persones que van resultar lesionades durant les càrregues de l'1-O s'han organitzat a la plataforma Defensem 1-O, que inclou també a enjudiciats i altres afectats pels mateixos fets, a l'arribar a la fase final dels processos d'instrucció, de cara a afrontar els judicis a agents encausats.









A la presentació aquest dijous, coincidint amb el tercer aniversari de l'1-O, 11 membres de la plataforma han exposat a la plaça del Rei de Barcelona la seva experiència en els centres de votació i han afirmat que l'inici dels judicis "és una fase decisiva "per unir-se i fer escoltar el seu testimoni.





"Creiem necessari unir esforços i unir les nostres veus des d'un espai lliure i amb veu pròpia", reclama el manifest presentat aquest dijous.





Durant la presentació de la plataforma, cadascú ha explicat en quin col·legi va estar i han relatat experiències com: "Vaig ser agredit, em van agafar pels testicles, em van llançar a l'aire i vaig rebre un cop de puny a la cara".





"Em van tirar per les escales, em van fer tocaments", ha dit una de les integrants de la plataforma, mentre que altres han destacat l'angoixa i el sofriment emocional per sobre de les lesions físiques.





Roger Espanyol, que va perdre la visió d'un ull aquest dia, ha explicat que va rebre "cops de peu, cops de porra i finalment el tir amb la bala de goma", i ha explicat que, si s'escau, a més del procediment judicial contra els agents que van actuar, també ell està acusat d'un delicte d'atemptat a l'autoritat, pel fiscal reclama dos anys i mig de presó.





"DESGAST" DESPRÉS DE TRES ANYS





En el manifest de fundació de la plataforma, els lesionats critiquen que durant tres anys han vist "amb tristesa i impotència" com s'han allargat els procediments judicials en fase d'instrucció.





"El desgast que suposa veure tantes aberracions jurídiques i democràtiques, mentre vas esperant el teu torn, és un pes emocional altíssim", diu el text, que recorda que en totes les seves causes judicials els acusats són agents de policia.





Per això, critica que "el corporativisme i les viciades relacions amb la justícia no fan més que embrutar i obstaculitzar" el procediment, i lamenta la dificultat per identificar els agents d'ordre públic que van actuar en cada intervenció.





El text celebra haver "aconseguit fer seure al banc dels acusats a més de 100 policies" en diverses causes a tot Catalunya, i crida a tots els afectats a unir-se a la plataforma davant la proximitat de l'obertura de judici oral en cada cas.