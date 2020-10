Les empreses de moda creuen que no es recuperaran de la crisi del Covid-19 fins al 2022

Tres de cada quatre companyies creuen que l'impacte del Covid-19 a la moda ha estat més gran a el de el conjunt de l'economia i la mateixa proporció situa a partir de 2022 la recuperació del consum als nivells previs al coronavirus, segons la desena edició de l' Baròmetre Veepee-Modaes.es d'Empreses de Moda a Espanya.













Així mateix, nou de cada deu companyies estima que el seu acompliment empitjorarà aquest any i dos de cada tres preveuen reduir la seva plantilla, trencant dràsticament amb el ritme de generació d'ocupació dels últims deu anys.





L'informe, realitzat a partir dels testimonis d'una mostra de 300 empreses espanyoles de moda, revela que el 54% de les empreses van augmentar les seves vendes en 2019 i el 43% van elevar la seva plantilla en l'any previ a l'esclat del Covid-19.





Per recuperar els nivells de consum previs a la pandèmia, el 25% de les empreses creuen que s'haurà d'esperar a 2021, el 64% situen aquesta recuperació en 2022 o més endavant i el 11% creuen que aquesta recuperació no es produirà ni en el curt ni a mitjà termini.





En el nou escenari, protagonitzat pel decreixement de l'economia, el 45% d'empreses titllen de "molt dolenta" la situació de mercat de la moda aquest any, enfront d'un 30% que la descriuen com "dolenta" i el 23% que la qualifiquen de "regular".





Davant d'aquesta situació, algunes de les tendències que es venien donant en els últims anys de el sector, com l'auge de l' 'ecommerce' o l'aposta per la sostenibilitat, s'han accelerat, mentre que s'han frenat vies de creixement com la internacionalització o les operacions corporatives.





DISTRIBUCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

En la distribució, segons l'anàlisi, el 'ecommerce' es reivindica com un dels guanyadors de la crisi del Covid-19 i se situa de nou com el canal de més important a mig i llarg termini per a un major nombre d'empreses.





Així, el 92% de les companyies espanyoles de el sector pronostiquen un augment de les seves vendes en línia aquest any i el 59% ja situen el canal digital com el més important pari seu desenvolupament en el mitjà i llarg termini.





En contraposició, les botigues físiques perden importància respecte a les anteriors edicions del baròmetre. La meitat de les empreses preveu una reducció de la seva xarxa de punts de venda aquest any i només el 19% de les companyies situa a les botigues pròpies com el canal més important en el mitjà i llarg termini.





Si el comerç electrònic va a l'alça, una de les tendències que el Covid-19 sembla haver frenat és l'expansió internacional de les empreses de moda. En aquest sentit, el baròmetre reflecteix que només el 43% de les empreses espanyoles de moda vaticinen que les seves vendes a l'estranger augmentaran aquest any, quan l'any anterior aquesta previsió s'estenia entre set de cada deu companyies.





A més, només una de cada quatre empreses preveu entrar en nous països en 2020, enfront d'un 30% de companyies que pronostica la sortida d'algun dels mercats en els quals està present.





PREUS I DESCOMPTES

Un altre efecte transformador del Covid-19 a la moda a Espanya té a veure amb les tendències al voltant de la política de preus i descomptes de les empreses de la moda.





Els resultats de l'informe revelen que els preus en el sector de la moda tendiran a disminuir aquest any, segons dos de cada tres companyia, fent marxa enrere en el rumb cap a una major estabilitat en els preus que es produïa en els últims anys.





A més, les empreses auguren que el consumidor serà més sensible als descomptes, amb un augment a mig termini del pes que tenen els productes rebaixats sobre la facturació total de les empreses. Les promocions cobren importància per atraure al consumidor, tot i que el 74% de les empreses afirma que la guerra de descomptes i promocions pot ser perjudicial per al sector a llarg termini.