El Vaticà va tenir un dèficit d'11 milions d'euros el 2019 i admet errors de gestió en el passat

El Prefecte de la Secretaria per a l'Economia, el jesuïta espanyol Juan Antonio Guerrero Alves, ha presentat el balanç econòmic del Vaticà corresponent a al 2019 que evidencia un dèficit de 11 milions d'euros, si bé ha defensat que la seva missió no és lucrativa com la de una empresa i ha admès errors de gestió en el passat.









"És possible que, en alguns casos, la Santa Seu no només hagi estat només mal aconsellada sinó també enganyada. Crec que estem aprenent dels errors del passat o de la imprudència. Ara es tracta d'accelerar l'impuls decisiu i insistent del Papa al procés de transparència interna i externa, de control i col·laboració entre els diferents departaments ", ha manifestat el sacerdot espanyol en una entrevista amb els mitjans de comunicació del Vaticà.





I ha afegit: "Certament podem equivocar-nos o ser estafats, però em sembla més difícil que això passi quan col·laborem i actuem amb competència, transparència i confiança entre nosaltres".





La presentació de l'informe sobre la situació econòmica de la Santa Seu coincideix amb diversos escàndols financers com el cas de la compra opaca d'un edifici de luxe a Londres que ha esquitxat i forçat la dimissió de l'ex prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants , el cardenal cardenal Giovanni Angelo Becciu.





Guerrero ha deixat clar que aquesta compra no es va efectuar amb diners de l'Òbol de Sant Pere, el fons que recull les donacions dels fidels per a les obres de caritat del Papa que precisament tindrà lloc aquest diumenge.





Referent a això ha assegurat que el 2019 els diners de l'Òbol va cobrir el 32% de les despeses de la missió apostòlica de la Santa Seu si bé ha precisat que les despeses relatives a l'estructura i els serveis de la Santa Seu "estan coberts per fons propis ".





"La recaptació de l'Òbol va arribar a 53 milions d'euros en 2019 dels quals 10 milions d'euros es van donar per a fins específiques", ha revelat Guerrero. D'aquesta manera ha assenyalat que és "imprescindible" portar a terme una política de transparència externa i de comunicació capaç de transmetre amb precisió "com s'utilitzen els diners que rebem i administrem". "L'economia de la Santa Seu ha de ser una casa de vidre, els fidels tenen dret a saber com es fan servir els recursos", ha afirmat.





CENTRALITZAR INVERSIONS





Pel que fa a l'adequació de la Santa Seu als estàndards de transparència, Guerrero ha explicat que s'està implantant un sistema per centralitzar les inversions i crear un sol departament de compres.





Al novembre de 2018, el Papa va demanar a Guerrero i a coordinador de Consell per a l'Economia, el cardenal Reinhard Marx, que les inversions fossin centralitzades: "Ens estem movent a poc a poc en aquesta direcció", ha assegurat Guerrero que ha assenyalat que estan encara "discutint models" i que és "probable" que a finals d'any o inicis de l'any vinent es compleixin "passos definitius".





"La centralització permetrà sens dubte una major transparència i un control més precís, a més de donar la possibilitat d'invertir de forma unitària, seguint la doctrina social de l'Església, amb criteris ètics i sostenibles", ha conclòs.





DISMINUCIÓ DEL DÈFICIT





Segons el balanç presentat, el Vaticà va ingressar durant 2019 un total de 307 milions d'euros i va contreure despeses de 318 milions el que mostra un dèficit en 2019 de 11 milions, que tot i això resulta inferior a les dades del 2018 quan el dèficit va arribar als 78 milions.





La major part de les despeses s'han invertit en sostenir la missió apostòlica del Sant Pare que comprèn iniciatives de caritat, així com donacions o operacions de comunicació. En concret, 46 milions es van gastar en el Dicasteri de Comunicació el que suposa un 22% del total. Aquesta inversió comprèn el suport a esglésies locals amb particulars dificultats per dur a terme l'evangelització i campanyes per difondre el missatge del Papa.





La inversió en nunciatures Apostòliques va arribar a 43 milions el que suposa un 21% del total, mentre que a l'Evangelització dels Pobles es va dur el 2019 una inversió de 22 milions el que suposa un 11% del total.





Les arques del Vaticà van observar un increment total en 2019 de 307 milions resultat de la venda per 15 milions d'euros d'un immoble propietat de l'Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica; de guanys per valor de 68.100.000 en diverses inversions financeres; la inversió per valor de 30.9 milions el immobles ubicats a Roma i un augment de liquiditat en passius financers per valor de 60,7 milions.