El Govern central prorroga el termini per demanar els ajuts per al lloguer d'habitatge

El Ministeri de Transports i Agenda Urbana ha publicat una ordre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per la qual es prorroga fins al novembre el termini per demanar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat per als arrendataris d'habitatge amb dificultats com a conseqüència de la Covid -19.









En concret, el Ministeri ha decidit prorrogar la 'Línia d'avals d'arrendament Covid-19' fins el 30 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre la pròrroga del termini per a la seva formalització.





En el Reial Decret Llei de 31 de març, pel qual es van adoptar mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la pandèmia i que regulava un seguit de mesures adreçades a famílies i col·lectius vulnerables, s'establia l'aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió del virus.





En aquest article s'autoritzava a el Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant conveni amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), desenvolupés una línia d'avals amb total cobertura de l'Estat perquè les entitats de crèdit poguessin oferir ajudes transitòries de finançament als arrendataris d'habitatge habitual que es trobessin en una situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogables quatre més, i sense que "meriti cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant".





Es va establir que podrien accedir a aquests ajuts transitòries de finançament tots els arrendataris que es trobessin en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència de l'expansió del Covid, d'acord amb els criteris i requisits que definien a través d'una ordre del Ministeri publicada el passat mes de maig.





Posteriorment, el Ministeri i l'ICO van subscriure un conveni per a la gestió dels avals i la subvenció de despeses i interessos per part de l'Estat a arrendataris en la línia d'avals d'arrendament del coronavirus.





La Comissió de Seguiment del Conveni, que es va reunir el passat 9 de setembre, ha considerat ara la necessitat de prorrogar la possibilitat d'accés a aquests préstecs als arrendataris del seu habitatge actual que, complint amb l'ordre publicada al maig i al conveni , puguin ser vulnerables com a conseqüència de l'evolució més recent de la pandèmia.