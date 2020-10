Sabadell aprova l'ús de mascaretes transparents per al personal d'atenció al públic

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell, celebrada aquest dijous, ha aprovat que el personal que treballa a les oficines d'atenció al públic usi mascaretes transparents.









Una proposta presentada per Cs i que ha comptat amb el suport de la resta de formacions --PSC, Podem, ERC, Junts per Sabadell i Crida per Sabadell-- i que està dirigida a persones sordes que requereixen de la lectura dels llavis i que les màscares es ho impedeixen, així com dificulta l'audició de les persones amb implant coclear, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





A més, aquest material sanitari suposa una barrera per a persones amb trastorn de l'espectre autista, gent gran i nens, i el consistori ha remarcat que tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'administració i als organismes públics en igualtat de condicions.