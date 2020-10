Les residències, un negoci que mou 4.500 milions d'euros a l'any amb un dèficit de 66.000 places

El sector de les residències per a gent gran, amb prop de 5.600 centres a Espanya i 381.000 places, genera una activitat econòmica de 4.500 milions d'euros a l'any, i hi ha un dèficit d'unes 66.000 places, segons un informe encarregat per la Federació Empresarial de la Dependència a PwC.









L'informe, titulat 'Radiografia del sector de les residències per a gent gran a Espanya' i presentat aquest dijous, revela que en el cas d'Espanya s'observa un "clar dèficit" de places residencials, amb 4,4 places per cada 100 grans, una xifra que està per sota de les 5 recomanades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Per comunitats autònomes, el major dèficit de residències d'avis es dóna a Canàries (1,8 per cada 100), Múrcia (2,2), Ceuta i Melilla (2,6). Per contra, on més oferta de places hi ha és a Castella i Lleó (8,4 places per 100 grans), Castella-la Manxa (7,6), Aragó (6,4 places), Extremadura (7,1), Navarra (4,8), Cantàbria (5,9) i Astúries (5).





L'estudi posa de manifest que, el 2050, Espanya necessitarà al voltant de 785.000 places residencials, el doble de les existents el 2018; i assenyala que duplicar l'actual xifra de residències suposaria, aproximadament, una inversió de 35.000 milions d'euros i la generació de 150.000 llocs de treball addicionals. S'haurien construir més de 100 residències noves cada any.





D'acord amb les estimacions de l'INE, el 2050 es passarà de 9 a 16 milions de persones majors de 64 anys a Espanya. "És aquí on les residències juguen un paper molt rellevant, garantint un servei soci-assistencial en l'atenció a la gent gran, ja que més del 80% dels residents necessiten ajuda en tasques tan quotidianes com vestir-se, prendre la medicació, rentar-se o alimentar-se ", ha explicat el president de la FED, Ignacio Fernández-Cid.





L'informe del sector indica que, actualment, hi ha projectes en cartera del voltant de 270 centres residencials, amb més de 25.000 places --de les quals un 61% són del sector privat, ja sigui de forma directa o mitjançant concessió-- ' "una xifra insuficient, si més no per

cobrir el buit actual ".





25% DE PLACES PÚBLIQUES





De les places que hi ha actualment disponibles, el 51% són públiques o concertades. En concret, el 25% són de titularitat pública, encara que la gestió pot ser privada i un 26% són places concertades, amb un preu regulat i fixat en funció de la renda i nivell de dependència de l'usuari.





Pel que fa a l'ocupació, l'informe destaca que el sector de les residències privades donava feina a més de 155.000 treballadors directes en 2018, al voltant d'un 1% del total d'ocupats a Espanya. Un 60% dels ingressos es destina a la retribució dels empleats, 2,2 vegades més que la mitjana del sector serveis a Espanya.





D'altra banda, de l'informe es desprèn que el 91% dels treballadors que tenen una ocupació a temps parcial per cuidar un dependent són dones.





Els autors de l'estudi també precisen que el sector es caracteritza per estar "altament atomitzat": un 75% de les empreses són pimes espanyoles que gestionen un sol centre; un 11%, multinacionals i un 8% està en mans de fons d'inversió.





En els últims anys, segons indiquen, han entrat empreses especialitzades en actius residencials immobiliaris i han arribat nous operadors, cosa que ha canviat el panorama inversor. En 2019, la inversió en residències per a gent gran arribar als 300 milions d'euros, duplicant la inversió realitzada en 2018.





ESTOCATGE MÍNIM D'EPIS





Davant la pandèmia de l'Covid-19, el sector de les residències de la tercera edat reclama un seguit d'actuacions coordinades per pal·liar els efectes d'aquesta crisi.





En primer lloc, el sector demana la creació d'un estocatge mínim d'EPI per a casos d'emergències sanitàries, tant en les pròpies residències, com centralitzat per cada comunitat autònoma o el Govern Central, sense que suposi un cost addicional per a les residències.





Igualment, demana l'establiment d'uns protocols d'actuació, "clars i homogenis", consensuats entre el Govern, les comunitats autònomes i els agents del sector: mesures de confinament i sectorització, realització de proves d'identificació d'infectats, protecció del personal, ús d'EPI, derivacions hospitalàries i coordinació amb els geriatres del sistema sanitari públic, subministrament de medicaments i règim de visites de familiars, entre d'altres.





"Juntament amb la manca de coordinació entre les àrees social i sanitària de l'Administració, s'ha obligat a les residències, que no formen part de sistema sanitari, sinó que depenen d'Afers Socials, a fer-se càrrec d'una sèrie de funcions que sí que són sanitàries sense tenir els recursos i mitjans per a això, provocant un dèficit de finançament d'aquestes funcions, que no són socials sinó sanitàries ", adverteixen des de la FAD.





Per això, demana que s'estableixi personal sanitari del sector públic integrat en les residències per a gent gran, cobert per personal de l'Administració a través d'Unitats de suport des d'Atenció Primària. Així mateix, reclama el desenvolupament pressupostari de la Llei de Dependència i l'orientació de preus a costos.