Catalunya es manté en una situació epidemiològica de "estabilitat tensa"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que la situació epidemiològica derivada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya segueix sent d'"estabilitat tensa".





MÉS INFORMACIÓ Catalunya notifica 1.247 grups escolars confinats i tres centres tancats









Ho ha explicat aquest dijous en roda de premsa al costat de el cap de la unitat de seguiment de Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i la responsable dels cribratges a les escoles de Servei Català de la Salut (CatSalut), Ariadna Mas.





El secretari ha alertat que l'aparició de brots que siguin "complexos i de molt difícil traçabilitat" poden canviar la situació de forma ràpida pel que ha advocat per realitzar moltes accions que afavoreixin el control.





De fet, Argimon ha destacat el brot que s'ha donat en un escorxador de Roquetes (Tarragona) amb 700 treballadors que ja han començat a positivitzar, a l'igual que alguns dels seus contactes estrets, de manera que l'Executiu català prendrà mesures.





En concret, la setmana vinent s'iniciaran cribratges massius a la població escolar de Tortosa (Tarragona): "Hem de posar-li molt el focus perquè no es descontroli", ha insistit el secretari.





Mas ha insistit en la importància que les unitats mòbils es desplacin a les escoles per a la realització d'aquest tipus de cribratges perquè, a més de facilitar l'accessibilitat de les proves a la famílies, permet "descarregar l'atenció primària" de treball.





NOU PROTOCOL





Argimon també ha comentat algunes de les novetats del protocol d'actuació, com la reducció de les quarentenes dels contactes a deu dies i l'ús del frotis nasal en l'àmbit escolar a aquells menors sense símptomes a l'ésser "menys dolorós", entre altres.





El document també indica que no és necessària la realització d'una prova PCR a l'incorporar-se a la feina després de l'aïllament, els contactes dels contactes estrets d'un positiu no han de fer quarantena i les persones que ja han superat el Covid-19 confirmat per una PCR amb tres mesos d'anterioritat estan exemptes de fer aïllament.