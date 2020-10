La majoria dels madrilenys convocats no acudeix a realitzar-se el test d'antígens, que detecta 7 positius

La major part dels 1.000 veïns aproximadament convocats cada dia a les zones on s'estan realitzant els test d'antígens de coronavirus no van a realitzar-se la prova, com en el cas d'Entrevías, on van acudir 334 veïns dimarts i 440 dimecres, segons dades ofertes pel SUMMA 112.













La Comunitat de Madrid va començar dimarts a realitzar les proves de test d'antígens a la Zona Bàsica de Salut (ZBS) de Pont de Vallecas, en concret, al centre cultural Lope de Vega, unes instal·lacions municipals d'Entrevías.





Aquest dijous les proves s'han estès a altres punts de Pont Vallecas, a l'ésser una de les àrees sanitàries amb major transmissió del Covid-19, amb dos dispositius, un al Pou de l'Oncle Raimundo, instal·lat al Centre Cultural El Pou, i un altre a Numància, ubicat al Centre de Majors del carrer Port de Navacerrada.





Fins al voltant de les 18.00 hores d'aquest dijous, al Pou de l'Oncle Raimundo s'han realitzat 386 test, amb zero positius; a Numància, 287 amb 1 positiu; i en Entrevies, 484 amb 1 positiu. L'horari de proves és de 9.00 a 21.00 hores.





A aquests positius cal sumar-los els que s'han detectat en Entrevies els dies anteriors, tres dimarts i dos el dimecres.





Aquest divendres continuaran les proves en les mateixes zones, i progressivament s'aniran estenent a les 45 zones amb restriccions de mobilitat i activitat com a prevenció davant la pandèmia, dins de l'estratègia de el Govern regional per detectar a població asimptomàtica i tallar les cadenes de transmissió en els llocs amb major incidència de coronavirus.