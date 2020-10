Borràs s'ofereix com a candidata de JxCat a la Generalitat

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha manifestat la voluntat de ser candidata del seu partit a la Generalitat de Catalunya en unes futures eleccions autonòmiques i ja avança que es presentarà a les primàries. "Si hi ha primàries, m'hi presentaré", ha dit.









En una entrevista en el diari 'Huffington Post', Borràs ha explicat que "el partit del president Carles Puigdemont" especifica en la seva ponència política que l'elecció de candidats s'ha de produir "pel mètode més democràtic, transparent i adequat perquè qui hagi de ser el candidat tingui aquest suport de la militància".





Per tant, la independentista catalana ha apuntat que, si hi ha primàries, es postularà com a candidata perquè la militància decideixi qui vol que els representi. "Si la militància ho decideix, seré la candidata", ha afirmat.





NO NECESSITA BENEDICCIONS





Preguntada sobre si ja n'havia parlat amb Puigdemont i amb el també expresident Quim Torra, recentment inhabilitat, Borràs ha assenyalat que aquest no és un terreny en el qual calgui "benediccions".





Després d'apuntar que tots dos són dues persones amb "molt de criteri", la diputada ha recalcat que tots els que treballen en un projecte col·lectiu com JxCat, com en el seu cas, estan "al servei i disposició de l'equip".





I "sempre hi he estat a disposició, quan es va considerar que fos a la llistes i vaig deixar el món acadèmic, després com a consellera de Cultura, després com a portaveu a Madrid", ha assenyalat per insistir que està a disposició del partit i que si la militància ho decideix, serà un "orgull" poder ser la candidata en els propers comicis catalans.





Borràs, que el Suprem actualment investiga per uns suposats contractes irregulars en la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, hauria de deixar el Congrés en cas de ser elegida diputada al Parlament, perquè els dos escons són incompatibles.