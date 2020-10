Torrent preveu que les eleccions seran el 14 de febrer

El president de Parlament, Roger Torrent, ha situat aquest divendres la celebració de les properes eleccions catalans el diumenge 14 de febrer "si no hi ha un debat d'investidura previ que pugui tenir èxit", sense descartar que es puguin posposar si no es donen les condicions sanitàries adequades per la pandèmia del coronavirus.









En una entrevista a Rac1, ha assegurat que la llei estableix uns terminis clars, de manera que si no hi ha debat d'investidura, el còmput finalitzaria el dimecres 10 de febrer, però per les actuals circumstàncies sanitàries consideren que és millor celebrar els comicis el diumenge següent.





També ha assegurat que no es presentarà a un procés de primàries del seu partit, pel que ha deixat clar que no serà el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat.