Rajoy urgeix a arribar a acords amb el Covid i apunta Sánchez: "El major responsable és el que ocupa el lloc més alt"

L'expresident de Govern central Mariano Rajoy ha afirmat aquest divendres que és "capital" arribar a acords en moments d'"extrema dificultar" com davant la crisi provocada pel coronavirus i ha avisat que el missatge que es llança als espanyols quan una administració "diu una cosa i una altra diu una altra és absolutament lamentable ". Això sí, ha avisat que en aquesta tasca d'arribar a pactes la principal responsabilitat correspon a l'ocupant "el lloc més alt", apuntant així al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.









Així s'ha pronunciat Rajoy durant el debat sobre la resposta d'Europa a la pandèmia que ha organitzat el Fòrum La Toja a Pontevedra. L'expresident ha compartit taula amb l'exprimer ministre italià Enrico Letta, el politòleg Ivan Krastev, i Ignacio Torreblanca, director i investigador principal de el Consell Europeu de Relacions Exteriors.





Rajoy ha assegurat que un governant ha de tenir clar davant d'una situació com la que han viscut amb la pandèmies diverses qüestions claus: la primera, "encertar en el diagnòstic" perquè si això no passa, ha advertit, "la realitat ignorada acaba cobrant el seu venjança "com diu el" famós adagi ".





En segon lloc, ha dit que cal estar "preparats" perquè "no és el mateix abordar una crisi amb les dades de deute d'Alemanya o amb un superàvit pressupostari com el que tenen altres països." Realment quan es veu si un país està bé, regular o malament és en els moments difícils ", ha emfatitzat.





"ACONSEGUIR LA COMPLICITAT DE LA GENT"





En tercer lloc, Rajoy ha defensat la necessitat de fer "pedagogia" i "aconseguir la complicitat de la gent" tot i que "sigui molt difícil". I com a quart punt ha situat la recerca d'acords, ja que, segons ha dit, en situacions d ' "extrema dificultat cal posar-se d'acord passi el que passi".





"Aquí a Espanya els primers decrets d'alarma van ser ratificats pràcticament per tota la Cambra, després ja van començar els problemes i ara estem en la situació en què estem", ha asseverat, per afegir que "posar-se d'acord és capital" perquè el missatge que es llança als espanyols quan una administració "diu una cosa i una altra diu una altra és absolutament lamentable".





Dit això, ha recalcat que en aquesta recerca d'acords "la major responsabilitat" la té "el que ocupa el lloc més alt" i és també "el que es porta les majors bufetades" com és "lògic" però "per a això està" .





UN GOVERNANT "NO POT SER UN doctrinari"





"I per aconseguir acords cal ficar-li hores. Això sí que és fer política. I cal menjar, cal reunir-se i tornar a reunir-se, i cedir, explicar i fer pedagogia", ha subratllat l'expresident de Govern.





Així mateix, Rajoy ha assegurat en un altre moment de la seva intervenció que un governant "no pot ser un doctrinari" sinó que ha d'"estar a la realitat". "No hi ha res pitjor que un doctrinari, ni tan sols un sectari", ha advertit.