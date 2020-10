El Síndic de Greuges demana que el Parlament investigui l'abús sexual infantil per part de l'Església catòlica

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat aquest divendres a Parlament que creï una comissió d'investigació sobre abusos sexuals a menors comesos per membres de l'Església catòlica per "analitzar aquests casos, permetre la reparació i una justícia restaurativa, i que participin totes les institucions i víctimes".









Aquesta és una de les set recomanacions que recull l'informe 'La prevenció i reparació dels abusos sexuals infantils per representants de l'Església catòlica', que el Síndic ha lliurat aquest divendres a Parlament.





També destaca la necessitat del reconeixement i la responsabilitat sobre els fets: "No val dir que la persona ja ha desaparegut o ja no és membre de l'església", ha criticat.





Ribó ha recalcat la importància de reparar el dany a les víctimes, independentment de si els abusos han prescrit no, i ha criticat que "la jerarquia eclesiàstica espanyola i catalana no assumeix" aquesta voluntat de reparació.





En aquest sentit, ha detallat que la majoria de les víctimes no han reclamat una indemnització econòmica, sinó en general una disculpa o peticions més concretes com no fer més actes d'homenatge a l'abusador.





RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT

L'informe també recull la necessitat que les institucions públiques es responsabilitzin d'abusos ocorreguts en l'Església, especialment en escoles, davant del que Ribó ha criticat: "S'ha intentat desviar l'atenció dient que eren escoles no directament públiques. L'Administració ha de garantir la protecció dels drets de la infància en tots els àmbits, públics i privats".





L'estudi assenyala que la majoria d'abusos sexuals infantils denunciats fins ara van ocórrer en les dècades de 1960 i 1970, i les víctimes són en general homes que, en el moment de l'agressió, tenien entre cinc i 17 anys.





Sobre el perfil dels abusadors, solia ser algú molt proper al menor i la seva família, i els autors de l'informe sostenen que les agressions "són producte d'una estructura i una organització que afavoreixen l'oportunitat de cometre, i no fruit de casos aïllats" .