L'European CEO Alliance insisteix en la cooperació intersectorial per lluitar contra el canvi climàtic

Ignacio Galán, president d'Iberdrola, i els primers executius d'altres 11 empreses europees han sumat forces per a un futur lliure d'emissions i una Europa més resilient al voltant de l'European CEO Alliance, una iniciativa que dóna suport als objectius de l'Acord de París per al 2050 , el Pacte Verd de la UE i una major ambició per als objectius climàtics de la Unió.









Les empreses membres, procedeixen de sectors industrials clau, consideren factibles els nous objectius climàtics de la Comissió Europea, que preveuen una reducció d'emissions de l'55% el 2030, i compten amb plans de descarbonització de més de 100.000 milions d'euros en els pròxims anys per complir amb els objectius europeus. Així mateix, acumulen més de 600.000 milions en ingressos anuals i donen feina a 1,7 milions de treballadors. L'European CEO Alliance canalitza el treball dels seus membres per la descarbonització, connectant sectors i estratègies, detectant potencials col·laboracions i fomentant projectes i inversions per a una economia i societat sostenibles.





Mesures ambicioses per crear llocs de treball i una economia més forta i sostenible

La reunió inaugural a l'European CEO Alliance a Stuttgart es va iniciar amb una conversa amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans. Després d'una carta conjunta inicial a la Comissió Europea al juny de 2020, la primera reunió va donar mostres de la voluntat comuna d'actuar de pressa per reconèixer la urgència de la necessària transformació cap a la competitivitat futura.





Durant la reunió, Ignacio Galán, president d'Iberdrola, va explicar que "per combatre la crisi climàtica i maximitzar els beneficis mediambientals i econòmics d'una recuperació verda, cal una acció unificada que travessi fronteres i negocis. L'European CEO Alliance suposa un ferm compromís per part d'algunes de les empreses més grans de el món, amb l'objectiu de treballar conjuntament per defensar de forma activa l'adopció de mesures ambicioses en relació amb el clima, crear llocs de treball i establir les bases d' una economia més forta i sostenible per a Europa. La descarbonització de les nostres economies i empreses només es produirà si promovem intensament l'electrificació mitjançant energies renovables a Europa, i invertim massivament en xarxes i emmagatzematge. El canvi climàtic és una emergència mundial, de manera que necessitem a tots a bord per combatre'l".





L'aliança intersectorial per la seva banda ha apuntat que "els objectius climàtics de la UE són viables. Els nostres sectors no entorpeixen el canvi, sinó que el fomenten cap a una economia neutra en carboni. Veiem creixement potencial per a totes les indústries a llarg termini. Si gestionem adequadament aquesta transformació històrica, tindrem com a resultat un desenvolupament sostenible i uns llocs de treball orientats cap al futur "I va afegir" junts abonarem tots aquells esforços per arribar a un consens social per a una major sostenibilitat ".





Després de la seva primera trobada, l'aliança de primers executius es converteix en una potent associació que connecta estratègies corporatives, sectors i societats en el camí cap a una Europa neutra en emissions de carboni.





Sis àmbits de col·laboració intersectorial

Cada membre de l'aliança ha definit la seva pròpia estratègia de descarbonització, reduint les emissions a llarg termini de les seves cadenes de valor i oferint productes i serveis sostenibles als seus clients. Per assolir els seus respectius objectius de CO2, l'European CEO Alliance estima que es requereixen activitats intersectorials.





En aquest sentit, s'han identificat col·laboracions potencials en sis camps:

- Sistemes energètics: cal incrementar la generació renovable i modernitzar les xarxes.

- Mobilitat i transport: s'ha d'estendre la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics i potenciar el transport o enviament de mercaderies de baix carboni.

- La producció d'impacte zero -en particular per als components de generació d'energia renovable i la producció sostenible de bateries són aspectes clau en els processos de fabricació i industrials.

- Pel que fa als edificis i els entorns urbans, l'atenció se centra en les oficines d'emissió zero i en la planificació urbana sostenible.

- Pel que fa als nous models de negoci, l'atenció se centra en el seguiment del carboni amb tecnologies digitals en la cadena de subministrament.

- El camp del finançament sostenible també oferirà noves oportunitats.





Consens públic i marcs normatius ambiciosos i intersectorials

Els membres de l'European CEO Alliance assenyalen a més que la transició cap a un futur de zero emissions netes de carboni únicament es pot dur a terme a partir d'un consens públic. L'aliança de primers executius està disposada a contribuir a aquest consens i a construir un contracte social, intensificant el diàleg entre grups d'interès de el sector privat, el sector públic i la societat civil. En paral·lel, en la mateixa trobada, els membres van fer una crida als líders polítics per generar el suport polític i els incentius necessaris.





L'European CEO Alliance està convençuda, a més, que una descarbonització i col·laboració intersectorial ambicioses requereixen també marcs normatius ambiciosos i intersectorials, com un sistema de fixació de preus del carboni amb un preu mínim base en el règim de comerç de drets d'emissió de la UE, una reforma de el règim fiscal de l'energia i un impuls a la demanda de solucions sostenibles, innovadores i digitals, a través de la posada en marxa de plans de renovació i de contractació i inversions públiques.





Els membres de l'European CEO Alliance representen sectors industrials clau: a més d'Iberdrola, l'integren ABB, AkzoNobel, E.ON, Enel, Maersk, Philips, SAP, Scania, Schneider Electric, Siemens i Volkswagen AG.