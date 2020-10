Dos detinguts en un altercat davant la casa de Josep Maria Mainat a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones aquest divendres per un altercat a les portes de la casa del productor televisiu i exmembre de La Trinca Josep Maria Mainat, una per presumpta violència de gènere i una altra per presumpte furt, han informat fonts municipals.









Els fets han passat cap a les 14 hores, quan diversos mitjans de comunicació estaven emetent en directe davant l'habitatge de Mainat al barri d'Horta, després de saber-se que la seva dona, Angela Dobrowolski, presumptament havia intentat assassinar-injectant insulina.





Una dona ha sortit de l'habitatge amb unes maletes, ha explicat a la premsa que li faltaven pertinences i, alterada, ha cridat que li tornessin les seves joies i el seu passaport: "Torneu-me les meves coses, Gabriel", ha insistit més de 10 minuts la dona, dirigint-se a l'home que després ha estat detingut.





Segons la versió de la dona i exnòvia de Gabriel, ell és un escort i "amant" de la dona de Mainat des de feia temps, i aquell era a l'habitatge amb ella malgrat que havien de abandonar-la de forma imminent.





Les càmeres de televisió han pogut captar el moment en què la dona era a la porta de l'habitatge cridant i l'home ha sortit i l'ha empès cap a dins, colpejant contra el marc de la porta, i se l'ha escoltat cridant un cop a l'interior.





Diversos periodistes han avisat una patrulla de la Urbana que era a les rodalies, i els agents finalment han detingut l'home per un presumpte delicte de violència de gènere i la dona per un delicte menys greu de furt.





CUSTÒDIA EN EXCLUSIVA





Fonts de l'entorn de Mainat han explicat que aquesta casa era fins a finals d'agost el domicili familiar de Mainat, la seva dona i els seus dos fills menors, però que la parella va iniciar els tràmits de separació i ja no conviuen des de l'estiu.





En concret, un jutge de família de Barcelona va donar a Mainat la guàrdia i custòdia en exclusiva dels fills i l'ús de l'habitatge, una decisió que s'havia de fer efectiva a finals d'agost i que el magistrat va ratificar al setembre.





A l'espera que la decisió judicial s'executi, Mainat viu des de l'estiu en un altre domicili amb els seus dos fills i ella segueix allotjada a la casa d'Horta, segons les citades fonts.





PRESUMPTE INTENT D'ASSASSINAT





La dona està sent investigada per un presumpte intent d'assassinat amb traïdoria després de provocar un coma hipoglucèmic a Mainat injectant insulina malgrat ser diabètic i per falsificar la seva signatura per cobrar xecs de manera fraudulenta.





Segons les primeres informacions, va descobrir que el productor estava tramitant els papers del divorci, que segons el testament la descartaven per cobrar una herència milionària, i que per això suposadament va planejar el crim.





La dona va passar a disposició judicial per aquests fets, i va quedar en llibertat amb càrrecs i amb la mesura cautelar de comparèixer setmanalment davant el jutjat, malgrat que la Fiscalia va demanar el seu ingrés a la presó.





Entre Mainat i la seva dona hi ha denúncies creuades per incidents anteriors: en el cas d'ell, per algun supòsit episodi violent previ a l'intent d'assassinat; en el cas d'ella, per unes suposades coaccions, segons fonts consultades.