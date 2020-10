Felipe González qüestiona els regnes de taifes i que la cogobernança sigui la resposta a una situació de pandèmia

L'expresident de Govern Felipe González ha qüestionat aquest divendres el comportament de "regnes de taifes" dins de la descentralització política d'Espanya i, per extensió, que la cogobernança sigui la resposta a una situació de pandèmia.













"Tenim un problema de governança de la descentralització política, que és el nostre marc constitucional. Confonem descentralització amb centrifugació de el poder, la qual cosa ens porta a comportaments de regnes de taifes", ha sostingut l'exdirigent socialista durant la seva intervenció en el Fòrum La Toja.





En aquesta línia, ha suggerit que això se sol lligar "només amb el moviment independentista" quan es tracta d'un "fenomen de dir: aquest és el meu territori i quan ho necessito li va obligar a que entri però li poso pegues a la manera que ha entrar, fins i tot quan ho sol·licite ". Així ho ha assenyalat en referència a el comportament de la Comunitat de Madrid després de les noves mesures adoptades en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





González ha criticat "una confusió tremenda des de la desescalada" i ha argumentat que "la cogobernança no és la resposta a una situació excepcional", sinó que "és la manera de governar un estat descentralitzat habitualment". "No sé en quin moment hem confós la descentralització", ha lamentat.





Sobre la necessitat que el Govern intervingui en la regió madrilenya, ha sostingut que "el lògic és que intervingui en matèria de pandèmia a tot el territori", però ha matisat que "si s'aplica a Madrid uns criteris, perquè no sigui només en aquest territori, que hi hagi uns criteris objectius a tot Espanya ". Així, ha qüestionat que només s'apliquin dos o tres criteris en "tot un territori tan divers" i que això no és el mateix que fa Alemanya o França. Ha exemplificat en aquesta línia que el nombre de rastrejadors a Extremadura sigui "semblant" a què hi ha a la Comunitat de Madrid.





"Si ho pensem bé, en el mecanisme ordinari de governar un país descentralitzat tots els governs tenen responsabilitats i han d'estar coordinats. Per aprofitar al màxim la coordinació de competències en els diferents nivells cal fer-ho pensant en el ciutadà, no en interessos polítics partidaris ", ha emfatitzat.





"UNA DINÀMICA DE PACTES successius"





González s'ha referit també al fet que no hi ha capacitat d'avaluar els danys perquè no es coneixen els límits de la pandèmia ni quines seran les conseqüències polítiques i geopolítiques. Per això, ha exposat que això "obliga els responsables polítics a que entrin en una dinàmica de pactes successius en la mesura que l'amenaça vagi tenint forma i calgui anar complementat la resposta".





En aquesta clau, ha posat sobre la taula que després de set mesos de pandèmia no se sàpiga "en temps real quina és la incidència de la pandèmia en tots els punts del territori" quan hi ha tecnologia per fer-ho. Ha criticat en aquest punt que no es donin dades sobre el coronavirus durant el cap de setmana i que les Conselleries de Sanitat manin al Ministeri de Sanitat les dades en diferents dates.





"Posar-se d'acord per trobar una resposta no és un caprici, és una absoluta necessitat perquè l'única manera de proveir de certesa als ciutadans és l'acord transversal entre les diferents instàncies de govern o de representació política", ha conclòs.