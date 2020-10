Pol Mainat acusa l'esposa del seu pare de voler "la destrucció" de la seva família

L'actor Pol Mainat, fill del productor de televisió i exmembre de La Trinca Josep Maria Mainat, ha acusat aquest divendres a l'esposa del seu pare, Angela Dobrowolski, de tenir com a objectiu "la destrucció" de la seva família.













En un comunicat, després d'un altercat ocorregut la tarda d'aquest divendres a la casa del seu pare amb dos detinguts, Pol Mainat ha desvinculat a la família del que ha passat: "Són coses que nosaltres desconeixíem per complet".





"Ni el meu pare ni cap membre de la nostra família coneixem a totes les persones que estan apareixent a casa nostra, ni teníem cap constància de la seva relació amb l'esposa de Josep Maria fins que va començar la investigació policial", ha dit després que una dona que ha acudit a la casa ha assegurat als mitjans ser l'exnòvia de l'amant i escort de la dona de Mainat.





"Estem igual de consternats que vosaltres davant les vergonyoses imatges que s'estan veient dins de la nostra propietat", ha lamentat l'actor, que també ha sostingut que les denúncies anteriors contra el seu pare van ser falses acusacions.





QUE ELS RESPONSABLES "PAGUIN"





Ha demanat esperar que avanci el procediment judicial contra l'encara dona de Mainat, acusada de presumpte intent d'assassinat, i no entrar en "els detalls d'aquesta trista història", a més mantenir la discreció pels seus germans menors d'edat.





Després de fer-se públic l'intent d'assassinat al seu pare, també ha demanat "que la justícia pugui actuar sense cap trava i que els responsables d'aquesta situació paguin pel que han fet i estan fent".





"Vull dir-los públicament que no tinc por i que arribaré fins on calgui per veure'ls respondre pels seus actes", ha afegit.





GERMANS MENORS "A EL MARGE"





Ha assegurat que durant l'últim any la seva família ha viscut coses terribles: "Em faria una profunda vergonya explicar-les en públic i desitjaria que mai sortissin a la llum".





Per això, ha dit que està centrat en mantenir al seu pare i germans menors al marge: "Estic disposat a suportar en la meva esquena tot el que vingui per tal de mantenir els meus germans al marge d'aquesta història".