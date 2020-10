L'horari europeu s'imposa en l'hostaleria espanyola

L'hostaleria fa una crida als seus clients a que avancin els seus horaris de sopar als europeus, de manera que modificaran els seus torns i els anima fer les seves reserves a partir de les 20.00 hores per intentar salvar els seus negocis davant les restriccions que entraran en vigor aquesta mateixa nit a Madrid capital i nou municipis de la Comunitat Autònoma per fer front a la segona onada del coronavirus.









En concret, els hostalers, un dels sectors més afectats per la pandèmia, reiteren la necessitat de mantenir els seus negocis oberts, extremant al màxim les precaucions sanitàries per evitar contagis en els seus establiments.





"Davant les noves mesures us necessitem. Als nostres clients amb molta humilitat demanem un petit canvi d'hàbit avançar els sopars per començar entre les 20.00 i les 20.15 hores. Aquest ajustament ens permetria passar aquesta travessia complicada que tenim per davant", demanava el xef Juanjo López de La Tasquita de Davant al seu perfil de Twitter.





L'hostaleria reacciona així davant l'entrada en vigor aquesta nit a les 22.00 hores de les noves mesures adoptades pel Govern d'Espanya en l'ordre ministerial publicada dimecres passat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que obliga l'hostaleria a tenir un aforament màxim del 50% en espais interiors i del 60% en espais exteriors.





A més, es prohibeix el consum en barra, es fixa l'horari de tancament a les 23.00 hores, no s'admetran nous clients a partir de les 22.00 hores i s'estableix un màxim de sis persones per taula. Davant d'aquesta mesura, un gran nombre de restaurants madrilenys ja ha començat a avançar torns i horaris per atendre abans als seus clients i que segueixin acudint als seus locals.





El xef Javier Aranda, de l'estrella Michelin Gaytán que també avança el torn de sopars a les 20.00 hores, fa una crida a canviar els costums dels clients perquè segueixin acudint als restaurants. "Animem a client a que segueixi confiant en l'hostaleria. Estem lluitant per adaptar els nostres negocis i mostra d'això és la d'avançar el nostre servei de dinars i sopars perquè el comensal pugui gaudir. A poc a poc anirem sortint d'aquesta, però haurem de fer-ho junts ", ha assenyalat.





Per la seva banda, els propietaris de Sa Brisa, Esther Bonet i Pere Vendrell, han fet una crida a xarxes socials sota el hastag # venacenaralas20. "Mentre duri aquesta situació ens agradaria donar suport a l'hostaleria des de les nostres xarxes socials. Per això vam aixecar la veu fent-nos ressò de l'hashtag # venacenaralas20. Estem segurs que milions de persones que ens dediquem a això t'ho agrairan", han avançat.





"No deixem de celebrar, de sortir i gaudir de la gastronomia, els restaurants estan nets, desinfectats, són un lloc segur a l'anar amb la mateixa cura i respecte que a qualsevol altre lloc", ha assegurat la cuinera Maria Luisa Banzo, que modifica l'horari de 'La Cuina de María Luisa' per obrir al migdia de dilluns a diumenge i oferir sopars a partir de les 20.00 hores dijous, divendres i dissabte.





D'aquesta manera, nombrosos restaurants madrilenys ja han anunciat que avancen el torn de sopars a les 20.00 hores, com a Ronda 14, Colosimo, Saddle, New York Burger, Villoldo, Popa i Aitatxu, mentre que altres locals com Ramsés, La Malaje, Pati de Lleons o Rocacho, entre d'altres, tindran horari ininterromput fins a les 23.00 hores.





A més, molts dels establiments de la capital, com ja va passar durant el confinament, apostaran durant aquestes setmanes per reforçar el seu servei a domilicio ( 'delivery') i el 'take away', activitat que es manté sense restriccions.





S'ESTIMEN PÈRDUES D'1.131 MILIONS





El president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel, s'ha mostrat en contra de les noves mesures que van a "penalitzar greument" el sector. "Tancar l'hostaleria és matar moltes empreses", ha assenyalat, tot recordant que la crisi podria provocar el tancament del 30% de el sector, el que suposa més de 100.000 establiments a Espanya.





Per la seva banda, l'associació Hostaleria Madrid S'estima que aquestes mesures per a deu municipis madrilenys "impactaran de forma dràstica" en l'activitat de 23.014 locals d'hostaleria de les localitats afectades, un 75% i podria suposar unes pèrdues en l'últim trimestre del l'any de 1.131 milions d'euros.