Iglesias busca amb els seus atacs a la Monarquia parar la seva caiguda en els sondejos

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha decidit mantenir els atacs a la Monarquia com a mitjà per a sostenir al seu partit en el terreny electoral. Conscients com són a la cúpula de el partit morat que els seus descens en els sondejos pot traduir-se en una pèrdua considerable d'escons, ha optat per mantenir-se en els seus atacs a la institució monàrquica com taula de salvació.





La proximitat de les eleccions autonòmiques catalanes van a servir com a termòmetre electoral per al partit morat. Després dels fiascos al Pais Basc i Galícia, una caiguda a Catalunya pot marcar un camí derrotista en el partit i soscavar el lideratge de Pablo Iglesias.





Per això, des de la formació estatge s'ha optat per mantenir-se en aquesta batalla sigui com sigui. Segons publica Voz Populi, l'últim Consell Ciutadà de el partit ha apostat per seguir aquest camí i de parlar de l'horitzó republicà com a meta, idea que van unir a la de la reforma de l'estat passant a una organització més federal.





La major preocupació a la cúpula de el partit morat és la de mantenir la seva presència al Congrés. Saben que necessiten aconseguir un 11% dels vots per no perdre la seva influència en l'executiu, tot i que alguns dels membres d'aquesta cúpula consideren que s'han de centrar més en la crisi social provocada per la pandèmia que en els atacs a la Monarquia. Una pèrdua de vots es traduirà en una pèrdua d'escons i la situació de Podem es començaria a semblar molt a la d'Esquerra Unida, que va acabar sent una força residual al Congrés. Per això, mantenir-se per sobre dels 30 diputats és clau per a la formació.





La pitjor valoració que es fa des del propi partit morat és que dels dos partits de la coalició de Govern, un no deixa de pujar en les enquestes, el PSOE, i l'altre no deixa de baixar, Podem. Per això, creuen que Iglesias ha d'intentar allunyar-se una mica de Pedro Sánchez, però sense entrar en una confrontació de la qual el President de Govern té totes les de guanyar.