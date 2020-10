L'Ajuntament de Barcelona vol augmentar en 1.000 els efectius de la Guàrdia Urbana

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que els exàmens de selecció per a les 282 places de la Guàrdia Urbana convocats per l'Ajuntament de Barcelona i que han començat aquest dissabte responen a una demanda "creixent" de més seguretat per part de la ciutadania.





"L'objectiu de govern municipal de coalició és augmentar en 1.000 el nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana, donant així resposta a una demanda creixent de la ciutadania de tenir més seguretat i millor convivència", ha dit amb motiu de l'inici dels exàmens.





Segons Collboni, un dels compromisos ferms per part del consistori ha estat "donar màxima prioritat a la seguretat i la convivència a la ciutat", una cosa que passa per ampliar i reforçar la plantilla de servidors públics que estan a peu de carrer, en les seves paraules.





Ha assegurat que aquesta és la convocatòria "més important de la història de l'Ajuntament pel que fa a nombre de places convocades, més de 280", i ha posat en valor que hagin assistit prop de 6.505 aspirants, als que ha enviat un missatge de suport de cara als exàmens d'accés.





També ha posat en valor que, tal com detalla la llei aquesta convocatòria pretén garantir que el 40% de les places estiguin cobertes per dones, en una promoció que pretén aconseguir la paritat.





Collboni ha destacat la introducció d'una prova d'anglès voluntària però que suma per a la puntuació final, una cosa "fonamental per a una ciutat que és global, oberta i que atén persones de moltes nacionalitats".