Un informe assegura que gairebé la meitat dels pobles costaners estan exposats a inundacions

El 40 per cent dels municipis costaners espanyols ha vist com en els últims anys s'ha transformat el seu litoral a causa de les grans construccions, preferentment per a usos turístics, fet que suposa un "elevat" risc d'inundació tant per l'existència de gotes fredes, DANAs o per la mateixa pujada de la mar, segons un informe de l'Observatori de la Sostenibilitat.

De fet, aquesta és una de les principals conclusions que detalla l'informe titulat 'Els 50 municipis més construïts de el litoral espanyol: àrees urbanes més exposades als temporals a la costa', publicat per l'observatori.





L'estudi alerta de l'existència de dos grans processos que es troben en col·lisió a la costa espanyola. D'una banda, l'Observatori de la Sostenibilitat assenyala el desenvolupament del complex industrial turístic-residencial que ha determinat el desenvolupament d'autèntiques ciutats costaneres en territoris que abans dels anys 50 de segle passat eren rurals i han arribat a la primera franja de costa a els primers 500 metres.





D'altra banda, l'informe apunta també com a causes d'aquest risc a el canvi climàtic i la pujada de la mar, sense oblidar a les gotes fredes que en els últims anys s'han repetit amb una major freqüència i intensitat a Espanya. Així, cita expressament al temporal 'Glòria', que segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha estat "el més dur" patit des de 1982 i que va causar inundacions per la costa est d'Espanya.





ANDALUSIA I VALÈNCIA

Dels 50 municipis publicats, tan sols dos, Puerto Real (Cadis) i Sagunt (València) poden justificar haver construït en zona costanera a causa d'edificacions d'ús industrial. Malgrat això, les 48 localitats restants estarien marcades per construccions d'ús turístic, principalment habitatges, hotels i camps de golf, sent aquestes dues primeres el tret principal de turistificació i superant el 80 per cent en 22 casos.





Aquesta llista de termes municipals més artificialitzats a la franja costanera de naturalesa històrica no urbana està liderada per dotze enclavaments d'Andalusia, onze de la Comunitat Valenciana, seguits de deu tant de Canàries com de les Balears, així com dos catalans i cinc de la costa gallega .





MARBELLA A CAP

De tots, Marbella (Màlaga) és el lloc que més destaca i a què l'informe defineix com "clarament el municipi anteriorment rural més impactat per la turistificació intensiva d'Espanya". Juntament amb Calvià (Mallorca), són els municipis que més àrea de costa s'han pavimentat amb 988 hectàrees i 983 hectàrees, respectivament.





Per darrere, els segueix Dénia (Alacant) amb 613 hectàrees, Estepona (Màlaga) amb 566 hectàrees i el cinquè a la llista és Port de la Rosario (Las Palmas) amb 531 hectàrees.





No obstant això, la localitat que més ha modificat els seus primers 500 metres de costa, si es mesura en percentatges, és Benicàssim (Castelló) amb una mica més del 82 per cent de la seva superfície modificada amb finalitats turístiques mentre que el segueixen amb més de el 30 per cent, Oriola (Alacant) Mijas (Màlaga), Marbella (Màlaga), Torrevella (Alacant) i Benalmádena (Màlaga). Aquest últim municipi juntament amb Calp (Alacant) són els que més han artificialitzat el conjunt del seu terme municipal (prop del 45%).





En resum, les àrees geogràfiques més impactades per aquesta transformació són la costa malaguenya, Alacant i sud de València encara que també tenen nombrosos canvis la costa gaditana de ponent, Balears i illes majors de Canàries.





Per la seva banda, la costa nord ha experimentat un menor desenvolupament urbanisme turístic excepte en alguns municipis de les Rias Baixas, com Vilagarcía de Arosa (Pontevedra), amb el 59 per cent de la seva superfície modificada i Sanxenxo (Pontevedra), amb el 41 per cent així com Oleiros (32%), Ferrol i Ribeira (21%) a La Corunya.





A més, l'Observatori de Sostenibilitat destaca en repetides ocasions al llarg de l'informe que la construcció de camps de golf ha superat de manera creixent la superfície de sòl destinat a espais públic com poden ser els parcs infantils.





També és ressenyable que el conjunt de superfície artificial construïda en els primers 500 metres de costa suma 625 quilòmetres, una xifra superior a l'àrea total que abasta el municipi de Madrid (605 km2).





El document alerta que la majoria dels municipis analitzats estan immersos en un model econòmic "arriscat" a causa que han prioritzat el turisme en pro de l'agricultura. El que més ha evidenciat d'una manera creixent desequilibris socials i econòmics. "L'extensió del territori urbà s'ha fet completament a esquenes dels nuclis urbans originals, desconnectats fins i tot territorialment i seguint un model dispers de baixa densitat", detalla l'informe.





AL MAR EL QUE ÉS DEL MAR

Finalment, les recomanacions que apunten des de l'Observatori de la Sostenibilitat és, per exemple, retrocedir en l'ocupació de tota la costa a al menys els primers 500 metres per així "donar a la mar el que és de la mar" tot i que matisen que "en molts casos no es tracta només de 500 metres "i s'ha de tenir en compte que la línia de costa és canviant en el temps.





Una altra de les possibles mesures a prendre és l'anomenat 'model Astúries', reconegut per la seva estricta protecció de la franja costanera i demanen que es reconegui com el model a seguir en tot el conjunt espanyol a més d'implantar un sistema de compensació per a municipis que no s'han deteriorat seu litoral.





En aquest sentit, també reclamen una nova llei de litoral que reconegui els problemes que poden derivar del canvi climàtic i recorden que en l'any en què es va aprovar la Llei de Costes (1988) les comunitats autònomes no comptaven amb els seus actuals competències. A més, es planteja l'augment d'àrees protegides perquè "s'ha demostrat que és una de les claus per aturar el procés de construcció".