Els bombers alerten del perill de fer activitats a l'aire lliure aquest cap de setmana

Els bombers de la Generalitat han llançant un avís sobre els risc de realitzar activitats a l'aire lliure durant aquest cap de setmana. Les fortes ratxes de vent que van a produir-se a tot Catalunya poden implicar un seriós perill per als ciutadans, de manera que els bombers aconsellen evitar fer activitats a l'aire lliure i en el cas que hagin de fer extremar les precaucions.









Les previsions meteorològiques apunten que hi ha un gran risc sobretot si es fan activitats a la muntanya, però les fortes ratxes de vent es donaran a tota la comunitat. Això comporta el risc que es puguin produir accidents per l'impacte d'objectes que poden desprendre per la força de vent.





Protecció Civil ha activat les prealertes Ventcat i Procicat, est aúltima per l'alt risc de fort onatge a les zones costaneres.