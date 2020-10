Salut confirma 1.672 nous casos de la Covid-19, però cap mort en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat fins aquest dissabte 169.048 casos confirmats acumulats de coronavirus 143.603 amb una prova PCR-, 1.672 més que en el recompte de el dia anterior, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat.









La xifra de morts total se situa en 13.385, el que indica que en les últimes 24 hores no s'ha produït cap mort per coronavirus. Dels morts fins ara, 8.144 ho han fet en un hospital o centre sociosanitari, 4.190 en residència, 843 en domicili i 208 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 755, fet que suposa un descens de 31 respecte al recompte anterior. Un total de 154 pacients es troben ingressats a la unitat de cures intensives (UCI), tres menys que en el balanç anterior.





La taxa de el risc de rebrot ha pujat: divendres arribava a un nivell de 159,82 i, 24 hores després, està en 168,40, mentre que la velocitat de reproducció de la malaltia (rt) s'ha situat en 0,96.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 18.579 persones que han donat positiu, de les que 6.549 han mort i 52 es troben actualment ingressades, cap a l'UCI.





PER COMARQUES

Pel que fa a la comarca de la Cerdanya (Girona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 399 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals sis han mort, mentre que actualment hi ha set pacients ingressats -un d'ells en l'UCI-; el risc de rebrot és de 539,54.





A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 62.779 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.538 morts, mentre que actualment hi ha 208 pacients ingressats -45 d'ells en l'UCI-; el risc de rebrot és de 174,74.





Al Gironès (Girona) s'han registrat 5.058 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 221 morts; actualment hi ha 27 pacients ingressats, dels quals 9 són a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 329,10.





Al Baix Ebre (Tarragona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 916 casos confirmats acumulats, dels quals 36 han mort, mentre que actualment hi ha 3 pacients ingressats -un d'ells en la UCI-, i el risc de rebrot és de 777,97.