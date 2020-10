Albert Rivera: "Hi ha un problema que no volem assumir i és que l'Estat ha desaparegut de Catalunya"

L'expresident de Ciutadans en una entrevista aquest diumenge a L'Independente no vol qüestionar l'estratègia d'Inés Arrimadas a Ciutadans o la marxa el govern de coalició de Madrid, però demana que no s'acceptin uns Pressupostos que perjudiquin a les classes mitjanes i als autònoms i posa a més a Andalusia com a exemple de l'Executiu que "gaudeix de bona salut".

















Per Rivera "la meva experiència en la política em diu que en aquest moment necessitem uns pressupostos que alleugen i no piquin més a les classes mitjanes. Em preocupa molt que vulguin castigar l'educació concertada, a les mútues ia la sanitat privada amb pujades d'impostos . Hi ha un 30% d'espanyols de classes mitjanes que tenen una mútua. Hauré de veure com a ciutadà si ens volen castigar per qüestions ideològiques ".





Rivera té més "la sensació que l'estat autonòmic fa aigües, que se'ns veuen les costures. Es necessita un replantejament de coordinació, de cohesió" i afirma que "les tibantors o descoordinació succeeixen amb governs de diferent color polític". Pel que afirma "no crec que sigui un bon moment per plantejar crisi de govern ni ruptures de cap tipus. Sigui quin sigui el color polític de govern de torn cal sortejar aquesta tempesta amb la gent a l'timó i després avaluar per aprendre dels errors. Em preocupa que després només se'ns quedi a la retina una foto de banderes de Sánchez i Ayuso o una baralla entre un govern autonòmic o nacional ".





En el seu llibre «Un ciutadà lliure» (Edit. Espasa) assegura que aquest és el seu punt i final a la política, i en l'entrevista es reafirma "me'n vaig anar per sempre. Res de jugades d'anada i tornada, sinó anar-me de veritat. la marxa comporta respectar les estratègies dels nous. Seria un gerro xinès en tota regla i jo no vull fer això. El que sí és veritat és que com a ciutadà, com a autònom d'un despatx, també tinc la meva opinió ".





És molt clar Rivera quan afirma que "no vaig a dir el que ha de fer Cs" i matiça "però com a ciutadà opino que modificar el Codi Penal amb nom i cognoms és de república bananera. En un Estat de Dret seriós, les lleis són igual per a tots. El Govern està aconseguint escons a canvi de retorçar aquest Estat de Dret i ens ho estem empassant tot, estem ensopits per aquesta situació. Cada dia et donen un mastegot a la cara i quan et lleves ja t'estan donat un altre ".





'

RIVERA ESPERA QUE ELS constitucionalistes VAGIN A VOTAR A CATALUNYA





Amb respecte a les properes eleccions a Catalunya, Rivera és rotund "espero que els constitucionalistes vagin a votar" i ho diu tot que admet que "hi ha un fàstic i un cansament terrible entre ells. Correm el risc de la desmobilització". Per això expressa "li demanaria a PP i PSOE que facin alguna cosa, que és canviar la llei electoral, que beneficia l'independentisme. Els independentistes han donat un cop d'Estat però mai han volgut una llei pròpia perquè la LOREG els beneficia. L'última vegada van obtenir un 47% dels vots, però van treure majoria parlamentària de dos escons. Això sí que seria un servei a la pàtria ".





I afegeix "amb un 53 de vot, almenys no independentista, no hi va haver manera de formar govern. Veig difícil donar un tomb a això amb una llei electoral trucada, amb les cartes marcades, perquè en el millor moment de Ciutadans, que mobilitzem a un 77 per cent de la població, ens vam quedar a dos escons ".





EL TEMPS DIRÀ SI L'ESTRATÈGIA DE CIUTADANS ÉS ÈXIT





Rivera defensa la seva estratègia amb Sánchez i en aquesta entrevista de diumenge afirma que "a la fi el temps dirà si l'estratègia que marca Ciutadans és reeixida o no, però ara no ho podem dir".





Creu l'ex líder de Ciutadans "que un partit com Ciutadans ha de ser ambiciós i tornarà a recuperar aquests 57 escons. Fa un any i mig vam aconseguir més de quatre milions de vots. Anem a veure si els espanyols decideixen que tornem a tenir un 16% i 56 escons, però això dependrà de les decisions dels que estan ara. Tant de bo sigui així ".





Insisteix Rivera en les seves declaracions que "Sánchez mai em va oferir res. Em va dir a la cara que el seu soci era Podem i que no anava a pactar amb nosaltres però volia nostra abstenció i la de l'PP gratis. Rajoy ens va cridar i ens va oferir parlar de reformes i fins i tot va dir que podíem estar al Govern i ser vicepresident. Li dic, no gràcies, perquè no em ficaria en un govern on hi havia la Gürtel, Bárcenas, Kitchen ... "