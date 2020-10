La Guàrdia Urbana de Barcelona desallotja 150 persones concentrades en una plaça de Raval

La Guàrdia Urbana ha desallotjat la nit d'aquest dissabte a unes 150 persones que estaven concentrades a la plaça dels Àngels de barri barceloní de Raval, tot i les restriccions pel coronavirus.





Els agents han interposat 05:00 denúncies per concentració de persona s, quatre per no portar mascareta i onze per consum d'alcohol, ha informat l'Ajuntament de Barcelona.





La intervenció s'ha produït en el marc d'una de les actuacions ordinàries que realitza la Guàrdia Urbana.