A Catalunya augmenta l'índex de rebrot i hi ha 2.426 nous contagiats per Covid-19

En xifres globals ja són 171.474 les persones que s'han contagiat de covid-19 i 784 les que estan ingressades en centres hospitalaris a Catalunya i 162 estan en UCIs.





















El nou augment de l'índex de rebrot, que, després d'uns dies de baixades, torna a pujar. Se situa en 182,72, enfront dels 168,40, i després d'haver tingut índexs per sota dels 150 aquesta mateixa setmana.





A Barcelona ciutat s'incrementa l'índex de contago de 165,15, enfront dels 145,89 de dissabte com també els casos. La ciutat comtal té 43.912 les persones que s'han contagiat per coronavirus, 531 d'aquestes en les últimes 24 hores i la xifra de víctimes mortals final s'ha situat en les 4.494 persones. Pel que fa a persones ingressades, hi ha una més que en l'anterior balanç, un total de 122, i 27 d'aquestes estan en ucis (quatre més que aquest dissabte)





TERRES DE L'EBRE TÉ MÉS RISC DE REBROT





La regió de les Terres de l'Ebre, amb sis hospitalitzacions i dos ingressats a l'uci per covid, és la que presenta el risc de rebrot més alt, amb un índex de l'468,56.





El segueixen, la regió de Catalunya Central, amb un índex de rebrot de 244,2 i la zona Alt Pirineu-Aran, que se situa en 240,13.





Per sobre dels 200 se situa a més la regió Metropolitana Nord, amb un índex de 205,44, mentre que a la regió Metropolitana Sud l'índex és de 164,9.





El Camp de Tarragona presenta un índex de risc de rebrot de 127,46, Girona se situa en 181,13 i Lleida en 140,45.en que fa a l'evolució de l'coronavirus. Salut ha reportat 2.426 nous contagis després de molts dies en què no hi havia superat la xifra de 2.000. També suma 16 noves morts en les últimes 24 hores i deixa el còmput global en 13.401 decessos des de l'inici de la pandèmia.