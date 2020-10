Artur Mas: "La inhabilitació de Torra es podia haver evitat"

Artur Mas en entrevista aquest cap de setmana a El Punt-Avui ha reflexionat sobre la relació entre JuntsxCat i el PDeCAT i la inhabilitació del ex president Quim Torra.





























En paraules de Mas l'espai independentista només "s’ha esquerdat, però si només hi ha esquerdes vol dir que es pot recompondre. Quan es trenca, es trenca, i costa molt més de recompondre, però quan només s’esquerda encara s’hi és a temps".



I en aquest sentit afirma "em consta que s’estan fent esforços per recosir bé aquestes esquerdes, per part d’un costat i de l’altre. I mentre hi ha vida hi ha esperança. Com que em consta que hi ha una actitud positiva per intentar trobar l’acord, jo m’agafo a aquesta possibilitat. Si després no es confirma, cadascú prendrà les decisions que hagi de prendre, però encara no estem en el punt de la ruptura i el trencament".





Per l'expresident l'important ara es mirar de sumar i en aquest sentit ha dit "jJo miro la meva trajectòria política i Convergència era un projecte de suma; CiU també, amb molts problemes de gestió, però finalment sumava; la Casa Gran del Catalanisme era un gran projecte de suma; Junts pel Sí, no diguem, va ser un enorme projecte de suma que vaig impulsar amb tota l’energia de què vaig ser capaç; i JxCat, que neix a Bèlgica amb el president Puigdemont, jo mateix i amb la Marta Pascal, el David Bonvehí i el Ferran Bel, també era un projecte que intentava sumar més enllà de les sigles d’un partit. Que de tota aquesta història se’n derivi un projecte que no acaba de sumar tot el que podria sumar, com a mínim, des de la meva perspectiva dels darrers trenta anys, no és el que jo voldria".





Per Artur Mas, "no hi hauria hagut judicialització sense un ús unilateral d’una marca conjunta. El que jo crec que és un error és que el nom es converteixi en un camp de batalla" afegint " l’error és de concepte: no pot ser que una marca conjunta es converteixi en un tema de disputa".





Encara que admet després que "la realitat és que hi ha dos partits, agradi o no, que s’han d’entendre, i cada un d’ells tindrà els seus estatuts i elegirà els seus candidats, però de cara al votant, el meu argument és defensar un programa conjunt i una llista integradora. Això es fa sumant gent del PDeCAT a la llista de Junts. És una opció, és l’única possible, sembla. Val la pena explorar-la fins a les últimes conseqüències".





Preguntat sobre la demanda que es presenti vostè encapçalant la llista del PDeCAT en cas que no hi hagi acord Artur Mas afirmar: "la resposta és que no perquè no tinc en aquest moment voluntat d’estar en la primera línia i a hores d’ara això tampoc ajudaria a la solució que estem esperant. La meva missió és una altra i no la de tornar a liderar una opció electoral; ho he fet molts cops a la meva vida, he estat cinc vegades candidat a la presidència de la Generalitat amb diferents fórmules: quatre com a CiU i una com a JxSí".





I malgrat tot Mas diu: "no tinc intenció de fer campanya activa per ningú, si entenem per fer campanya pujar en un escenari a fer mítings electorals. Una altra cosa és opinar; quan vegi els programes electorals, les candidatures i la situació que es planteja, donaré la meva opinió i variarà si finalment hi ha acord dins el món de JxCat i el PDeCAT o no n’hi ha".





En un dur comentari, l'expresident Mas, afirma que "per mi, no va ser confrontació intel·ligent la DUI del 27 d’octubre, perquè fer una declaració d’independència per no poder-la implementar no és confrontació intel·ligent, com tampoc la manca d’unitat dins el món sobiranista, i no parlo d’uniformitat ni d’unanimitat. Dins la diversitat de la societat catalana i del món sobiranista no cal exigir uniformitats ni unanimitats, però unitat sí. I unitat vol dir un full de ruta, una manera de fer el camí, confiança mútua..., i això és evident que més aviat ha anat a la baixa".





Preguntat sobre si la inhabilitació del president Torra era evitable, Mas ho té clar, "era evitable si el president Torra hagués retirat la pancarta a temps. Sí, era evitable. La pregunta que ens hem de fer és per què no ho va fer. I això té dues respostes. Una: per una pancarta calia perdre la presidència de la Generalitat? I després n’hi ha una altra: per defensar drets fonamentals i drets humans com són la llibertat d’expressió i d’opinió et pots jugar fins i tot la presidència de la Generalitat? Segons com ho miris, el que li ha passat al president Torra té un valor o un altre. Estic el cent per cent segur que ell s’ho ha jugat pel segon concepte. Perquè ell no hi veu una pancarta, hi veu la defensa de drets fonamentals i de drets humans".





Mas marca a l'entrevista las diferencias que té ella amb Quim Torra quan afirma "jo soc un polític més de raça, en el pitjor sentit de l’expressió. Una altra cosa és si a la política s’hi han de dedicar polítics de raça o no. Però jo soc un polític més de raça, en aquest sentit no tan noble de l’expressió. Tot i que hi afegiré que, per mi, defensar la presidència de la Generalitat com a institució del país que és també té la seva part noble. La presidència de la Generalitat no és només una cadira que escalfa algú com de vegades es diu en el llenguatge popular. És alguna cosa més que això, és una gran institució d’aquest país. Defensar això també és noble".









En relació a la proposta de l’ANC proposa de que s’aixequi la DUI en cas que se superi el 50% per Mas "això és un titular. Què vol dir això a efectes pràctics? Això és el que s’ha de preguntar, perquè fer titulars amb això és molt fàcil, el que és complicat és respondre com arribes tu a desconnectar-te jurídicament de l’Estat espanyol. Tu no ets independent fins que no et deslligues legalment de l’Estat espanyol. La Generalitat és capaç de deslligar-se legalment de l’Estat espanyol? No".









I sobre un pacte amb l’Estat espanyol per fer un referèndum, Mas diu "ho veig absolutament llunyà, no els veig amb capacitat de pactar un referèndum sobre la independència. Quan algú de la majoria de govern actual a Espanya parla de referèndum, no s’està referint a un referèndum sobre la independència, sinó a un altre tipus de referèndum. L’Estatut de 2006 també es va aprovar amb un referèndum, vinculant. I quan a Madrid parlen de referèndum estan parlant de la millora de l’autogovern, però no de la independència. L’Estat espanyol no està preparat per pactar un referèndum sobre la independència".





I sobre el presos polítics i l'amistia creu Artur Mas que l'Estat tampo está preparat "per a una amnistia, tampoc. Una altra cosa és que estigui preparat, potser, amb interrogant, per trobar una fórmula perquè la gent que és a la presó en surti. Però això no és una amnistia. No és fer taula rasa i que el que la justícia espanyola va dir que havia passat no va passar. Dit això, jo soc partidari que si l’amnistia no és possible i seguim tenint gent a la presó, encara que ho considerem injust o no sigui la fórmula que voldríem, prefereixo la gent fora de la presó".