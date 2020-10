L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat nega l'acusació d'agressions masclistes

L'exdiputat del Parlament Quim Arrufat (CUP) - ha negat l'acusació d'agressions masclistes que el seu ja expartit investiga, i sobre les que l' 'Ara' ha informat el diumenge, en una notícia on ell veu "denominacions, descripcions i conclusions lluny de el cas real".













En una piulada ha justificat la seva rèplica "perquè no fer-ho s'interpretaria com que" qui calla atorga ", encara que no al·ludeix al comunicat de la CUP que també va parlar diumenge d'acusacions per agressions masclistes.





"Les actituds que m'atribueix l' 'Ara' no són certes", i afegeix que ni tan sols responen a el contingut dels expedients tramitats en la Comissió Feminista de la CUP.





El diari va publicar aquest diumenge que va deixar de militar a l'abril de 2019 amb dues denúncies internes per casos de presumptes abusos sexuals, un d'ells una agressió: un cas es va donar en 2014 i un altre en els últims mesos de Arrufat en la formació, segons el diari.





La CUP va difondre el mateix diumenge un comunicat en què deia que el polític va deixar el partit l'any passat quan "es trobava enmig d'un procés de gestió d'agressions masclistes" i mentre es gestionaven a través d'un protocol intern.





Arrufat ha defensat aquest dilluns no contribuir a una polèmica "forçosament simplista, encara menys a les portes d'unes eleccions, per desprestigiar la CUP", i ha afegit textualment que vol mantenir silenci i respecte sobre l'assumpte.





Per això ha recordat que la Comissió de la CUP implica la confidencialitat en aquest tipus de denúncies -com també va dir la formació en el seu comunicat- i ha assegurat que la notícia publicada prové d'"unes informacions anònimes, derivades de rumors" que pretenen atacar-lo.