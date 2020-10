Sis de cada deu nenes menors han estat assetjades sexualment per Internet a Espanya

Un 59% de les nenes i adolescents d'Espanya han estat assetjades en les xarxes socials, segons un informe elaborat per l'ONG Pla International, amb motiu del Dia Internacional de la Nena que es commemora el 11 d'octubre.













L'estudi, titulat '(In) segures online' ha estat realitzat a partir d'entrevistes a més de 14.000 noies d'entre 15 i 25 anys de 22 països. En concret, a Espanya, 1.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys han respost a l'enquesta.





De les dades referides a Espanya es desprèn que el 75% de les enquestades diu que els qui les assetgen són, majoritàriament, persones conegudes, de les quals el 41% són persones del seu entorn laboral o educatiu (davant el 23% a nivell mundial); el 17%, parelles o exparelles; i el 15%, amistats.





La majoria de les noies comencen a ser assetjades en les xarxes entre els 12 i els 16 anys. Per tipus de xarxa social, el 35% d'elles indica que ha patit assetjament a Instagram, seguit del 28% que ho han experimentat en WhatsApp, i el 20%, a Facebook.





Pel que fa a la freqüència, el 40% de les enquestades assegura que elles mateixes o altres noies que coneixen pateixen assetjament en línia "molt freqüentment"; un 23%, "amb freqüència", mentre que un 25% assenyala que "a vegades", un 8% que "poques vegades" i un 4% diu que mai.





LLENGUATGE OFENSIU I HUMILIACIONS





Per tipus d'assetjament, el 77% de les noies d'Espanya diuen que elles o altres joves que coneixen han estat exposades freqüentment o molt freqüentment a un "llenguatge ofensiu i abusiu" en aquestes plataformes. Els segueixen les que han estat avergonyides públicament o humiliades pel seu físic (tots dos amb un 64%); intimidades (61%) i assetjades sexualment (58%). El 88% afirma que, o bé elles mateixes o altres noies a les que coneixen, han patit múltiples tipus d'assetjament.





Sobre els motius de l'assetjament, el 62% de les noies enquestades a Espanya diuen que són assetjades per la seva aparença física, seguides per les que creuen que pateixen assetjament causa de la seva identitat de gènere (29%), la seva orientació sexual (29%) , la seva raça o origen ètnic (20%), les seves opinions polítiques (17%) i la seva discapacitat (9%).





Quan s'enfronten a aquestes situacions, la majoria, el 42%, opta per ignorar la persona que les assetja i seguir utilitzen la xarxa social, mentre que el 17% es decanta per desafiar l'assetjador públicament i el 7% decideix deixar de fer servir la xarxa social en què ha estat assetjada.





Pel que fa a les responsabilitats en la lluita contra aquest tipus d'assetjament, el 36% de les enquestades suggereix que les empreses de xarxes socials haurien de fer més per acabar amb l'assetjament en línia en les seves plataformes. Per a un 20% ha de ser la Policia i el Govern els que incideixin més en aquesta lluita i un 17% opina que haurien de ser la resta d'usuaris de xarxes dels que prenguessin més partit contra l'assetjament en línia.





EN EL MÓN: 1 DE CADA 3 DENÚNCIA





A nivell mundial, l'informe revela que el percentatge de nenes que han patit ciberassetjament es troba un punt per sota d'Espanya, amb un 58%. Una de cada tres, el 35%, assegura haver denunciat el seu agressor o agressors, però les noies expliquen que, generalment, els assetjadors es solen crear nous perfils amb els que segueixen assetjant i, a més, és complicat reportar ja que, per fer-ho , es necessita un nombre significatiu de denúncies abans que les plataformes prenguin mesures.





"Aquesta investigació evidència que, sense importar el context socioeconòmic i el país en el qual visquin, nenes i adolescents de tot el món comparteixen experiències d'assetjament i discriminació a Internet. Aquests atacs suposen una amenaça per a la seva llibertat d'expressió, la seva participació i el seu desenvolupament ", ha indicat la directora general de Pla International, Concha López.





Per això, demana que els governs de tot el món apliquin lleis específiques per fer front a la violència en línia per raó de gènere i, en concret, a Espanya, reclama l'aprovació "urgent" de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, que aborda la violència en entorns digitals, i insta a aplicar-la amb perspectiva de gènere.





A més, demana la col·laboració de les empreses de xarxes socials perquè creuen mecanismes de denúncia "sòlids, efectius i accessibles", que responguin a les necessitats específiques de les nenes i joves i les protegeixin, que responsabilitzin els assetjadors i promoguin una política de tolerància zero amb l'assetjament en línia en les seves plataformes.