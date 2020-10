Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice, Premi Nobel de Medicina 2020 pel descobriment de l'Hepatitis C

L'Assemblea Nobel de l'Institut Karolinska d'Estocolm ha distingit amb el Premi Nobel de Medicina 2020 a Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice, pel descobriment de virus de l'hepatitis C.









Aquests tres científics han fet una contribució decisiva a la lluita contra l'hepatitis de transmissió sanguínia, un important problema de salut mundial que causa cirrosi i càncer de fetge en persones de tot el món, gràcies al fet que van aconseguir identificar el virus de l'hepatitis C.





En concret, els estudis metòdics de l'hepatitis associada a transfusions realitzats per Harvey J. Alter van demostrar que un virus desconegut era una causa comuna d'hepatitis crònica; mentre que Michael Houghton va utilitzar una estratègia no provada per aïllar el genoma del nou virus que es va denominar virus de l'hepatitis C; i Charles M. Rice, va proporcionar l'evidència final que mostra que el virus de l'hepatitis C per si sol podria causar hepatitis.