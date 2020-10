Set persones moren a les carreteres durant el cap de setmana

Un total de set persones han mort a les carreteres en els set accidents mortals registrats entre les 15.00 hores de divendres 2 d'octubre i les 24.00 hores de diumenge dia 4, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).













En aquest sentit, Trànsit ha destacat que els set accidents han ocorregut en via convencional i que, entre els sinistres, hi ha quatre sortides de la via i dues col·lisions.





Finalment, en l'acumulat anual fins al 4 d'octubre, es porten comptabilitzats 648 morts, segons les xifres del departament que dirigeix Pere Navarro.