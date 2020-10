L'Hospital de Bellvitge presenta el segon llibre del projecte RELAT-Hos

El segon llibre reuneix els relats escrits a l'Hospital Universitari de Bellvitge per pacients com a part de el projecte RELAT-Hos, impulsat des de la Direcció d'Infermeria de el centre en 2018, i que incideix en el valor terapèutic de l'escriptura per fer més satisfactori el temps d'ingrés hospitalari. Aquest segon volum inclou un total de 53 relats, escrits per altres tantes persones en els últims mesos.









El projecte RELAT-Hos convida els pacients ingressats a les prop de 30 unitats d'hospitalització de Bellvitge a escriure un relat o qualsevol altre text creatiu durant la seva estada al centre. Cada pacient que decideix participar rep una carpeta amb material d'escriptura per poder crear el seu text, que a l'acabar és recollit pels professionals d'infermeria.





Per Merche Yll, una de les autores de les narracions d'aquest segon volum, escriure el relat Oportunitats va ser el "vehicle perfecte per ajudar-me a posar ordre i coherència en un 'viatge' que em va fer entrar i sortir moltes vegades de l'hospital. A l'escriure , ordenes el pensament, cada percepció es concreta i l'experiència es torna molt més lleugera ".





En el cas de Xavier Barrado, un altre dels autors de el llibre (Marató a Bellvitge), l'experiència escriptora va començar a l'hospital i es va completar a casa seva. "A l'hospital em passava les hores que estava sol pensant en frases o fragments que volia escriure, ¡vaig arribar a tenir un paràgraf sencer memoritzat! No em veia, però, amb ànim per escriure-hi -explica-. Un cop a casa, escriure va ser una teràpia. Recordava moments bons i dolents a l'hospital, plorava, tenia calfreds i escriure em va servir per explicar les meves sensacions ".





Són dos exemples de tot el que persegueix el projecte RELAT-Hos, que en l'enquesta que responen els relatadors ha estat valorat amb un índex de satisfacció el 100%. Tal com destaca Antonia Castro, infermera de l'hospital i responsable de el projecte, "es tracta d'una iniciativa que estableix una nova relació des de la dimensió emocional, convertint-se en un valor afegit per millorar l'estada del pacient i de la seva família". RELAT-Hos forma part de el pla global d'humanització de l'Hospital Universitari de Bellvitge, dirigit als pacients, familiars i professionals.





El llibre, amb textos en català i castellà i editat per Cal·ligrama, es distribuirà entre tots els pacients ingressats al centre que ho sol·licitin. També es podrà adquirir a llibreries virtuals i en algunes de les principals plataformes de venda electrònica, com el Corte Inglés, Casa de el Llibre i Amazon, tant en versió paper com digital. Cal destacar que la publicació d'aquest segon llibre s'ha finançat en bona part amb els diners obtinguts de la venda a el públic del primer volum. A més, el projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb el qual s'estan estudiant diferents fórmules de col·laboració.





Amb el segon llibre publicat, RELAT-Hos segueix endavant i ja compta amb 20 nous relats que formaran part de la tercera tanda d'un projecte que s'està consolidant a Bellvitge, atès que tal com subratlla Antonia Castro, "estem convençuts que plantejar la escriptura creativa des d'una visió terapèutica és beneficiós i pot repercutir en la resposta del pacient als tractaments i l'atenció que rep ".





Presentació virtual i en línia

Dimarts 6 d'octubre es durà a terme la presentació en línia de el segon llibre de el projecte RELAT-Hos, amb un acte virtual que es podrà seguir de forma telemàtica i a què han estat convidats tots els relatadors que han participat en els dos volums.

Enllaç per seguir la presentació virtual: http://bit.ly/3mr6hEi