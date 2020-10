ERC vol seguir amb la taula de diàleg: "No serem els que ens aixequem"

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat aquest dilluns mantenir la taula de diàleg amb el Govern central tot i la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra: "No serem nosaltres els que ens aixequem de la taula".









Ho ha dit en roda de premsa telemàtica, després que diumenge el vicepresident en funcions de president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, defensés reactivar la taula de diàleg "quan Catalunya ja no estigui en interinitat" i al Parlament hagi triat un nou president després de les eleccions.





Vilalta ha sostingut que amb aquestes paraules Aragonès "mostra respecte" a Torra, però que la voluntat d'ERC segueix sent treballar per fer útil aquesta taula i per això ha insistit en la necessitat que els socis de Govern acordin com procedir en el diàleg amb el Govern.

"Volem que sigui una decisió col·lectiva de la part catalana", i ha subratllat que l'important no és la data de la propera reunió, qui assisteix i on, sinó el contingut.





En aquest sentit, la dirigent republicana ha afirmat que reunir de nou a la taula "per fer una nova foto no serveix", sinó que ha reactivar-se per poder avançar en la solució al conflicte català i plantejar propostes.





"És més necessària que mai. A més conflicte, i la inhabilitació és una mostra més del conflicte, més necessitat de resolució", i considera que el millor instrument per a trobar aquesta solució és la taula de diàleg.





SUPERAR EL 50%

Vilalta ha celebrat que JxCat i la CUP apostin per que l'independentisme sumi adeptes i superi el 50% dels vots en les pròximes eleccions, ja que creu que el primer partit a defensar va ser ERC: "Estàvem sols quan dèiem que calia ser més . i tothom reia de nosaltres. i ara pràcticament el conjunt de l'independentisme diu que el que cal és ser més, seguir sumant i ser més forts ".