El futbol europeu confia en els drets televisius per pal·liar les pèrdues provocades per la Covid-19

El sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions 2020 ha suposat l'inici d'una competició que estarà marcada per les restriccions o absència d'espectadors a les grades i la incertesa causada per la pandèmia de la Covid-19.













Les mesures de seguretat de la UEFA són clares pel que fa a protocols per protegir els integrants dels equips, però aquestes no solucionen les dificultats que es preveuen a nivell econòmic. El comparador multiserveis especialitzat en telefonia Roams ha elaborat l'informe Arriba la Champions League més rara de la història per culpa de la Covid-19 per analitzar els efectes econòmics de la pandèmia en la competició.





La pèrdua d'ingressos per les restriccions en la venda d'entrades i abonaments tindrà un impacte directe en l'economia dels clubs, que preveuen unes pèrdues de 4.000 milions d'euros, segons ha indicat l'Associació Europea de Clubs (ECA). A més, mentre que el final de la temporada 2019/2020 va suposar una disminució d'ingressos del 14% en entrades, s'espera que aquesta temporada el percentatge arribi al 38,5%.





INGRESSOS EN ENTREDIT

L'informe Arriba la Champions League més rara de la història per culpa de la Covid-19 publicat per Roams alerta de la possible interrupció de la tendència a l'alça que ha experimentat la UEFA en els seus ingressos derivats de la Champions League.





Si l'última temporada sense Covid-19, la 2018/2019, va suposar un rècord en ingressos per a la UEFA de 2.816 milions d'euros, els guanys queden totalment en l'aire aquesta temporada. Això afectarà no només a la institució, sinó també als clubs. Els equips participants a la Lliga de Campions 2019/2020 es van repartir un total de 1.950 milions d'euros, distribuïts seguint diferents criteris, com la classificació per a la fase de grups, les victòries, o el rànquing UEFA.





Aquests ingressos són claus per als clubs espanyols, tal com indica l'informe de Roams. El Reial Madrid ocupa la primera posició de el rànquing UEFA i lidera els guanys amb 35.460.000 d'euros, seguit pel Barcelona, amb 34.350.000. La quarta posició de la classificació és per a l'Atlètic de Madrid, que la temporada anterior va rebre 32.130.000. Finalment, aixecar el títol de campió de la Champions no és només un èxit a nivell competitiu, sinó també econòmic. El Bayern de Munic va rebre 118 milions d'euros per proclamar-se campió de l'edició 2019/2020.





"Les dificultats que està experimentant el món de el futbol a nivell econòmic a causa de la pandèmia han quedat demostrades durant el mercat de fitxatges, més auster del que és habitual. Els ingressos per la venda d'entrades i abonaments són molt importants per als clubs, i aquest informe alerta també sobre la incertesa que envolta els premis que reben de la UEFA al participar a la Lliga de Campions ", exposa Eduardo Delgado, CEO de Roams.





L'ESPERANÇA A LA TV

Amb uns ingressos per venda d'entrades molt reduïts o nuls i amb els premis de la competició en dubte, la gran esperança de la UEFA i els clubs són els ingressos televisius. La Champions League segueix sent el torneig de clubs més important del món, i també el que més interès genera entre els aficionats. Tot i celebrar-se a l'agost, l'última final entre Bayern de Munic i PSG va registrar 11 milions d'espectadors i un 46,2% de share a França, i 12,8 milions i un 39,9% de share a Alemanya.





"La televisió es presenta com l'única opció per a gaudir de la Lliga de Campions aquesta temporada. A Espanya, Movistar i Orange són les úniques operadores que oferiran la competició completa a través d'una àmplia oferta de tarifes i packs ", detalla Prim. "El 90% de les tarifes compten amb promocions perquè els espectadors puguin gaudir d'una reducció en el preu. Les operadores han comprès la necessitat d'adaptar-se a les necessitats i preferències de cada usuari en aquests moments difícils ", afegeix.