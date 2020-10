La justícia dona permís a Puigdemont perquè pugui usar les sigles de JuntsxCat

El Jutjat de Primera Instància 3 de Barcelona ha desestimat la sollicitud de mesures cautelars que va demanar el PDeCAT en la seva demanda per les sigles de JxCat, per la qual cosa l'expresident Carles Puigdemont podrà usar ara com ara aquesta denominació si hi ha una convocatòria electoral.









En l'acte, la magistrada desestima la sol·licitud que va presentar el PDeCAT per a anullar els acords d'una assemblea en la qual es va canviar la direcció del partit per afins a Puigdemont.





La demanda del PDeCAT sosté que aquesta assemblea es va celebrar de manera irregular, i demana anullar els acords que es van prendre, la qual cosa podria impedir que la formació liderada per Puigdemont utilitzi les sigles de JxCat una vegada el jutjat entri en el fons de l'assumpte.





L'assemblea que impugna el PDeCAT va ser el 27 de juny, i en ella es van modificar els estatuts de la formació i es van nomenar els nous càrrecs de president del partit, Carles Valls, secretària de l'assemblea, Montserrat Morante, com a tresorera a Irene Negre i com a defensor de l'afiliat a Josep Pagès.





La demanda critica un "intent d'apropiació del capital polític del PDeCAT", que demana anullar, a més de l'assemblea del 27 de juny, tots els acords del Comitè Executiu format aquest dia.





SENSE CONNEXIÓ

En l'acte, la magistrada qüestiona la relació entre les decisions impugnades i el perjudici jurídic que puguin causar al PDeCAT: "Els suposats incompliments del règim de convocatòria i d'adopció d'acords no es troben en connexió amb els interessos exposats en seu demanda sobre la vinculació econòmica i de recursos existents entre tots dos partits, intent d'apropiació de capital polític per part de JxCat, o ser el demandant l'impulsor de la vida política i associativa del partit demandat".





I afegeix que "a més aquests interessos que s'estimen retallats es relacionen pel mateix demandant amb decisions adoptades per la direcció del partit JxCat amb posterioritat", en referència que la demanda del PDeCAT afirma un incompliment de l'acord sobre abonament de subvencions del grup parlamentari.





REACCIÓ DEL PDECAT

Per part seva, el PDeCAT ha lamentat l'actuació "irregular i poc ètica" de JxCat malgrat respectar que el Jutjat de Primera Instància 3 de Barcelona hagi desestimat la sollicitud de mesures cautelars que van presentar per l'ús de les sigles, la qual cosa permet que l'expresident Carles Puigdemont pugui continuar usant ara com ara aquesta denominació si hi ha una convocatòria electoral.





En un comunicat, han reaccionat així a l'acte de la magistrada que desestima la sollicitud que va presentar el PDeCAT per a anullar els acords d'una assemblea en la qual es va canviar la direcció del partit adscrivint-la a persones afins a Puigdemont.









Des del partit que presideix David Bonvehí, asseguren que es mantenen ferms en la convicció que han actuat "correctament" a l'espera de la sentència definitiva per part del jutjat, atès que la demanda que es va presentar en el jutjat segueix endavant. "A partir d'ara, el plet judicial seguirà el seu curs, en el qual el PDeCAT acreditarà la seva condició d'interessat legítim als efectes que es concedeixi la revocació dels acords presos en relació amb JxCat", conclouen.