Sanitat notifica 23.480 nous casos detectats de Covid-19 durant el cap de setmana

Les comunitats autònomes han notificat a l'Ministeri de Sanitat 23.480 nous casos de Covic-19 aquest cap de setmana, 2.099 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores, un descens en comparació amb els 3.722 de divendres.









La xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia se situa ja en 813.412, segons les estadístiques oficials. En les últimes dues setmanes, 27.533 persones han iniciat símptomes de Covid-19 i han estat diagnosticades positivament, 6.657 en els passats set dies.





Dels 2.099 casos diagnosticats ahir, 318 s'han produït a Aragó, 93 a Astúries, 21 a Balears, 100 a Canàries, 61 a Cantàbria, 13 a Castella-la Manxa, 44 a Castella i Lleó, 121 a Catalunya, sis a Ceuta , 98 a Comunitat Valenciana, 102 a Extremadura, 260 a Galícia, 207 a Madrid, 12 a Melilla, 22 a Múrcia, 302 a Navarra, 266 al País Basc i 53 a La Rioja.





L'informe recull 139 noves morts amb diagnòstic positiu de Covid-19, ja que la xifra global s'eleva a 32.225, enfront dels 32.086 de el document de divendres. En els últims set dies han mort 366 persones amb diagnòstic confirmat de Covid-19, una xifra clarament menor a les 538 de l'informe de divendres.





Les 366 morts en l'última setmana es distribueixen de la següent manera: 59 a Andalusia, vuit a Aragó, sis a Astúries, sis a Balears, tres a Canàries, tres a Cantàbria, 37 a Castella-la Manxa, 67 a Castella i Lleó , sis a Catalunya, una a Ceuta, 15 a Comunitat Valenciana, 23 a Extremadura, 23 a Galícia, 70 a Madrid, dos a Múrcia, 14 a Navarra, 11 a País Basc i 12 a La Rioja.





Actualment, hi ha 10.949 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya (10.372 el divendres) i 1.580 en una UCI (1.566 abans de el cap de setmana), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 891 ingressos i 390 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,36 per cent (8,77% divendres) i en el 18,32 per cent en les UCI (17,99% ahir).





En els últims set dies, fins 2.004 persones han precisat d'hospitalització per Covid-19 (152.997 en el conjunt de la pandèmia): 284 a Andalusia, 88 a Aragó, 61 a Astúries, 22 a Balears, 115 a Canàries, 14 a Cantàbria , 76 a Castella-la Manxa, 296 a Castella i Lleó, 100 a Catalunya, tres a Ceuta, 126 a Comunitat Valenciana, 63 a Extremadura, 119 a Galícia, 320 a Madrid, sis a Melilla, 145 a Múrcia, 127 a Navarra , dos al País Basc i 37 a La Rioja.





A més, en aquest període s'han registrat 144 ingressos en Unitat de Cures Intensives (UCI), per a un total de 13.836 des que el virus va arribar a Espanya: 19 a Andalusia, dos a Aragó, dos a Astúries, tres a Balears, 20 a Canàries, set a Castella-la Manxa, 25 a Castella i Lleó, sis a Catalunya, un a Ceuta, vuit en Comunitat Valenciana, dos a Extremadura, 14 a Galícia, vuit a Madrid, 19 a Múrcia, cinc a Navarra i tres a la Rioja.