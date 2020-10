Els comuns i el PSC s'enfronten pel peatge d'entrada a Barcelona

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha admès diferències amb BComú per les mesures de mobilitat: "No hi ha crisi, hi ha debat", ha dit en la signatura de 'El Pacte per a una nova mobilitat laboral a Barcelona 'amb patronals i sindicats.









Ho ha dit després que la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz (BComú), i la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón (PSC), hagin discrepat sobre la idoneïtat d'instal·lar un peatge urbà d'entrada a Barcelona.





Ha assegurat que "en un govern de coalició poden haver posicions diferents", però ha defensat que la lluita contra les emissions no té marxa enrere i les actuacions com l'ampliació de terrasses, tampoc.





El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha retret que "el consens és avui inexistent a l'Ajuntament, i ha afegit que les últimes actuacions municipals en relació a la mobilitat han afectat negativament el comerç, la restauració i l'hostaleria.





D'altra banda, el secretari general de l'UGT, Camil Ros, ha criticat algunes conseqüències de mesures com la Zona de Baixes Emissions (ZBE): "Hi ha gent que té el cotxe vell no perquè li agradin els cotxes vintage, sinó perquè no tenen ingressos per canviar-li ".