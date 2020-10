Dotzenes de mamífers podrien ser susceptibles al COVID-19, segons un estudi

Nombrosos animals podrien ser vulnerables a la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, segons un gran estudi que modela com el virus podria infectar les cèl·lules de diferents animals, dirigit per investigadors de la University College de Londres (Regne Unit).









L'estudi, publicat a la revista 'Scientific Reports', recull evidència que 26 animals que regularment estan en contacte amb persones poden ser susceptibles a la infecció.





Els investigadors van investigar com la proteïna de punta de la SARS-CoV-2 podria interactuar amb la proteïna ACE2 a la qual s'adhereix quan infecta les persones. L'objectiu de la investigació era determinar si les mutacions de la proteïna ACE2 en 215 animals diferents, que la diferencien de la versió humana, reduirien l'estabilitat de de la unió entre la proteïna de virus i la proteïna de l'hoste.





La unió a la proteïna permet el virus entrar en les cèl·lules de l'hoste; si bé és possible que el virus pugui infectar els animals per una altra via, és poc probable, basant-se en les proves actuals, que el virus pugui infectar un animal si no pot formar un complex d'unió estable amb la ECA2.





Els investigadors van descobrir que per a alguns animals, com les ovelles i els grans simis (ximpanzé, goril·la, orangutan i bonobo, molts dels quals estan en perill d'extinció en el medi silvestre), les proteïnes podrien unir-se amb la mateixa força que quan el virus infecta a les persones. Alguns dels animals, com les ovelles, encara no han estat estudiats amb proves d'infecció, de manera que això no confirma que l'animal pugui efectivament estar infectat.





"Els animals que identifiquem podrien estar en risc de brots que podrien amenaçar les espècies en perill d'extinció o danyar els mitjans de subsistència dels agricultors. Els animals també podrien actuar com a reservoris de virus, amb la possibilitat de reinfectar als éssers humans més endavant, com s'ha documentat en les granges de visons ", explica l'autora principal, la professora Christine Orengo.





L'equip d'investigació també va dur a terme anàlisis estructurals més detallats per a certs animals, per tal de comprendre millor com els riscos d'infecció poden diferir entre les diferents espècies animals. Comparant les seves conclusions amb altres dades experimentals, van establir llindars per predir quins animals corren el risc d'infecció i quines és més probable que no puguin ser infectats.





Van descobrir que la majoria de les aus, peixos i rèptils no semblen estar en risc d'infecció, però la majoria dels mamífers que van examinar podrien estar potencialment infectats. "Els detalls de la infecció en l'hoste i la gravetat de la resposta són més complexos que les interaccions de la proteïna punta amb la ACE2, de manera que la nostra investigació continua explorant les interaccions que impliquen altres proteïnes de virus hoste", afegeix Orengo .





Les troballes de l'equip coincideixen majoritàriament amb els experiments realitzats en animals vius i amb els casos d'infeccions reportats. Prediuen possibles infeccions en gats domèstics, gossos, visons, lleons i tigres, tots els quals han tingut casos reportats, així com fures i macacos, que han estat infectats en estudis de laboratori.