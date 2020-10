Desenvolupen una tecnologia que diagnostica el COVID-19 en només 30 minuts

Un equip d'investigació de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Pohang (Corea del Sud) ha desenvolupat conjuntament una tecnologia que permet a qualsevol persona diagnosticar fàcil i ràpidament el COVID-19 basant-se en la seqüència d'ARN de virus.













Aquesta tecnologia pot diagnosticar infeccions en només 30 minuts, evitant el contacte amb pacients infectats tant com sigui possible. El major benefici és que es pot desenvolupar un kit de diagnòstic en una setmana, fins i tot si apareix una nova malaltia infecciosa diferent a COVID-19.





La prova molecular de PCR que s'utilitza actualment per al diagnòstic de COVID-19 té una precisió molt alta, però comporta un complex procés de preparació per a extreure o refinar el virus. No és adequada per al seu ús en petits llogarets agrícoles o pesqueres, o en clíniques de detecció en aeroports o autocars, ja que requereix un equip costós així com experts qualificats.





L'ARN és un àcid nucleic que hi ha en la informació genètica o participa en el control de l'expressió dels gens. Els investigadors van dissenyar l'equip de prova per produir la reacció d'unió de l'àcid nucleic per mostrar la fluorescència només quan l'ARN COVID-19 està present. Per tant, el virus pot ser detectat immediatament sense cap procés de preparació amb alta sensibilitat en un curt temps. I és tan precís com l'actual mètode de diagnòstic de PCR.





Usant aquesta tecnologia, l'equip d'investigació va trobar l'ARN de virus de la SARS-CoV-2, la causa de COVID-19, a partir d'una mostra real d'un pacient en uns 30 minuts. A més, es van detectar 5 virus patògens i ARNs bacterians que van demostrar la utilitat del kit per detectar patògens diferents de COVID-19.





Una altra gran avantatge de la tecnologia és la facilitat de crear el dispositiu de diagnòstic que pot desenvolupar-se en una forma simple, portàtil i fàcil d'utilitzar. Si s'introdueix aquest mètode, no només permet el diagnòstic 'in situ' abans d'anar a la clínica de detecció o de ser hospitalitzat, sinó que també permet una resposta més proactiva a COVID-19 al complementar l'actual sistema de diagnòstic centralitzat.