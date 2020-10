La borrasca 'Álex' desapareix i pugen les temperatures

La borrasca 'Álex', que des del passat 1 d'octubre ha afectat a tota Espanya, desapareixerà aquest dimarts i donarà lloc a l'estabilitat i a un augment notable de les temperatures en pràcticament tot el país excepte a les Illes Canàries, que estaran en risc groc per precipitacions, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









Concretament, un sistema de baixes pressions d'origen subtropical afectarà l'arxipèlag canari, tal com ha explicat el portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo. Així, les illes de Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma i Gran Canària estaran en risc per pluges de fins a 15 litres per metre quadrat. Al costat de les precipitacions, no es descarta que puguin anar acompanyades de fenòmens tempestuosos.





Del Campo ha advertit que, a causa de la naturalesa de les illes, que són molt muntanyoses, les pluges podran ser de major intensitat, una situació que encara pot ser que es repeteixi durant la matinada de dimecres.





No obstant això, després del pas de 'Àlex' per Espanya, aquest dimarts torna a país l'ambient estable amb cels poc ennuvolats o clars, excepte a Galícia i comunitats cantàbriques, on s'esperen precipitacions febles i disperses en general.





Mentrestant, les temperatures registraran un ascens notable, que podrà ser fins de vuit graus respecte a la jornada de dilluns. Així doncs, en algunes zones de centre i sud de la Península ia l'àrea mediterrània es superaran els 25ºC. L'AEMET prediu que a l'interior de la Comunitat Valenciana podran arribar als 30ºC a l'igual que a Andalusia occidental.





En relació amb els vents, continuarà bufant de component oest a la Península i Balears, amb intervals de fort al litoral cantàbric i de llevant a l'Estret i Alborán, mentre que a les Canàries predominaran els vents alisis.